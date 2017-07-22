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Kos Adası’ndan tahliyeler devam ediyor

Ege Denizi’nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Kos Adası’nda bulunan Türklerin tahliyesi devam ediyor.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:35
Kos Adası’ndan tahliyeler devam ediyor

Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen bölgelerden biri Yunanistan’ın Kos Adası oldu. Bodrum’dan günübirlik turlarla adaya giden Türkler dün itibariyle tahliye edilmeye başlandı. Bugün öğle saatlerinde feribot ile 46 yerli ve yabancı turist Bodrum’a getirildi.

Depremde ölen 39 yaşındaki Sinan Kurtoğlu’nun cenazesinin otopsinin ardından Türkiye’ye gönderileceği öğrenildi.

Depremden canını zor kurtaran bir vatandaş ise depremde birçok caminin hasar gördüğünü belirterek "Biz deprem sırasında oteldeydik çok kötü bir şekilde deprem oldu. Bizim bulunduğumuz bölgede bir şey yoktu ama birçok caminin minaresi yıkıldı. Bazı evler yıkıldı. Biz canımızı zor kurtardık" dedi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:35
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