Koruyucu aileye destek eli

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, devlet koruması altındaki çocukların ailelerin yanına yerleştirilmesi için maddi ve manevi bütün kaynaklarını seferber etti. 1 yılda yaklaşık 5 bin çocuk, 4 bini aşkın ailenin yanına yerleştirildi.



HER AY YARDIM



Koruyucu ailelere ve koruma altındaki çocuklara psikososyal bütün destekleri sağlayan Bakanlık; ayrıca maddi yardım da yapıyor. Bakanlık, 0-3 yaş arası çocukları koruma altına alan ailelere aylık 527, 4-5 yaş arası çocuklar için 791, ilkokuldaki çocuklar için 905, lisedeki çocuklar için bin 19, üniversite ve yüksek öğrenim çağında olan çocuklar için bin 154 lira destek sağlıyor. Bakanlık bunun yanı sıra ailelere, çocuklarının servis ihtiyaçlarını karşılamaları için aylık 227 lira ve bir kereye mahsus olmak üzere meslek edinme kursları için bin 828, TEOG sınavına hazırlanan çocuklar için 3 bin 400, üniversiteye hazırlanan çocuklar için ise 5 bin 300 lira destek sağlıyor. Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, "Çocuklarımız için aile, sevgiyle kuşatılmış en sağlam kaledir. Sizler, çocuklarımıza sahip çıkmakla kalmıyor, aslında ülkemizin de geleceğine sahip çıkıyorsunuz" dedi..