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Korucuların ümidi Cumhurbaşkanı Erdoğan

Terörle mücadeleye verdikleri önemli katkı yüzünden FETÖ’nün güçlü olduğu dönemde kan kusturduğu güvenlik korucuları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel talimatlarıyla bir nebze nefes almıştı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 15:06
Korucuların ümidi Cumhurbaşkanı Erdoğan

MUHAMMET KUTLU/ ANKARA  Sigortalarını yaptıramayan koruculara sigorta hakkı, Erdoğan’ın talimatıyla tanınırken, göreve giderken kullandıkları silahlara bile ruhsat verilmeyen korucuların ruhsat sorunu çözüldü. Ancak hâlâ maaşları 1500 liranın altında olan ve özellikle SGK nezdinde hâlâ sorunlar yaşayan güvenlik korucularının gözü yine bugün bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’da. 

Akit’e konuşan Bitlisli korucu ailesi Erdoğan’ların reisi Ahmethan Erdoğan, “Allah Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun. FETÖ’nün güçlü olduğu zamanda adeta üvey evlat muamelesi gören korucular, Cumhurbaşkanımızın özel talimatlarıyla bir nebze nefes alabildi. Ancak görevde olan güvenlik korucuların maaşları hâlâ 1400-1500 lira civarında. Emekli olduklarında ise 800-900 lira emekli maaşı alabiliyorlar. 1500 korucu düzenleme yapılmasına rağmen hâlâ Sosyal Güvenlik Kurumu ile sigorta ve emeklilik konularında sorunlar yaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, korucu çocuklarının öğrenim kredilerinin affı konusunda talimat vermişti. Ancak hâlâ bu konuda bir ilerleme kaydedilemedi. Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşebilirsek kendisine sorunlarımızı bir kez daha aktarmayı istiyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 15:06
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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