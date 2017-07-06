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Koruculara yeni görev

Konya'da siyasetçiler ile muhtarlara yönelik koruma tedbirlerinde mevzuat değişikliğine gidiliyor.

06 Temmuz 2017 Perşembe 08:24
Koruculara yeni görev

AK Parti Diyarbakır Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan ve Van’ın Özalp ilçesi AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi’nin PKK terör örgütü tarafından arka arkaya öldürülmesinin ardından, siyasetçiler ile muhtarlara yönelik koruma tedbirlerinde mevzuat değişikliğine gidiliyor. Buna göre, PKK tehdidi altında bulunan özellikle Güneydoğu ve Doğu’daki birçok AK Partili siyasetçi ile mahalle muhtarının can güvenliğinin geçici köy korucuları tarafından sağlanması planlanıyor. Şu an 50 bin korucu bulunuyor. 26 Mart 1985 tarihinde, 442 sayılı Köy Kanunu’nun 74. maddesinde değişiklik yapılarak, “geçici köy koruculuğu” sistemi kurulmuştu.

Habertürk'te yer alan habere göre köy halkının canına, ırzına, malına ve tasarruf emniyetine yönelik saldırıları önlemek, saldırıda bulunanları yakalamak ve suç delillerinin kaybolmamasını sağlayacak tedbirleri almak, korucuların başlıca görevlerinden. Yine görev alanında bulunan kamu ve özel kurumlara ait tesislere yönelik her türlü saldırıları önleyecek tedbirleri almak, kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak korucuların görevleri arasında.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 08:24
  1. Özalp
  2. Diyarbakır
  3. AK Parti
  4. Konya
  5. Aydın
  6. Habertürk
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