Korucular ve askerler oraya böyle indi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki kayalıklardan halat yardımıyla inen korucular ve askerler, adım adım teröristlerin izini sürüyor.

İlçenin Derecik Beldesi'ndeki Balkaya Dağları’nda PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Balkaya Dağları’nın kayalık kısımlarında halat yardımıyla inen korucular ve askerler, adeta adım adım teröristlerin izini sürüyor. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde hayli keyifli oldukları gözlemlenen korucular ve askerler, bölgedeki operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.