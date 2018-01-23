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Körü körüne 'AK Parti düşmanlığı' Uğur Dündar'ı da vurunca isyan etti

Gazeteci Uğur Dündar Afrin için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek yönünde attığı tweetten sonra gelen 'AKP'li oldun' eleştirilerine "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diye yanıt verdi.

23 Ocak 2018 Salı 01:22
Körü körüne 'AK Parti düşmanlığı' Uğur Dündar'ı da vurunca isyan etti

Sözcü gazetesinde yazan ve Halk TV'de program yapan Uğur Dündar, takipçilerinin tweetlerine sert çıktı.

AFRİN OPERASYONUNA DESTEK VERDİ

Dündar, kişisel Twitter hesabından Zeytin Dalı Harekatı'na destek olup "Başka Türkiye yok" mesajı verdi.

AK PARTİ'Lİ OLDUN ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Bu tweeti üzerine kendisine yöneltilen AK Parti'li oldun eleştirilerine karşılık veren Uğur Dündar, "Aymazlar, vatan savunmanın partisi olmaz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" sözleriyle karşılık verdi.

 

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 01:22
  1. Zeytin Dalı Harekatı
  2. Uğur Dündar
  • kalelikaleli23 dk önce
    ne seçmeni kardeşim ne alakası var bu milli bir meseledir sen de ben de aynı ülkenin insanıyız siyasi görüşlerimiz farklı olsa dahi aynı gemideyiz alçak teröristler emperyalistler ülkemizi kuşatma altına almışken ne seçmeninden bahsediyorsun tabii ki söz konusu vatandır 70 lerden beri seni tanırım o eleştirenlere iyi cevap vermişsin başka Türkiye yok.
  • abdoabdo34 dk önce
    hayret 40 yılın başı doğru söz söylemiş.
  • ahmetahmet35 dk önce
    körü körüne AKP düşmanlığı kadar, körü körüne AKP sadakati de incitir insanları, eskiden iyi kötü savunulacak bir konu bulan AKPli tanıdıklarım, şimdi konu siyaset olunca bu muhabbet hiç sarmadı diyerek kapatmaya çalışıyorlar
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 37 dk önce
    Senin aymazlar iki dakikada seni sattı! Ülkeyi satmaya çalışmalarına şaşmamak lazım! Ülke kimin umrunda REİS nefreti gözlerini kör etmiş!!!!
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