Körü körüne 'AK Parti düşmanlığı' Uğur Dündar'ı da vurunca isyan etti
Gazeteci Uğur Dündar Afrin için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek yönünde attığı tweetten sonra gelen 'AKP'li oldun' eleştirilerine "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diye yanıt verdi.23 Ocak 2018 Salı 01:22
Sözcü gazetesinde yazan ve Halk TV'de program yapan Uğur Dündar, takipçilerinin tweetlerine sert çıktı.
AFRİN OPERASYONUNA DESTEK VERDİ
Dündar, kişisel Twitter hesabından Zeytin Dalı Harekatı'na destek olup "Başka Türkiye yok" mesajı verdi.
AK PARTİ'Lİ OLDUN ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ
Bu tweeti üzerine kendisine yöneltilen AK Parti'li oldun eleştirilerine karşılık veren Uğur Dündar, "Aymazlar, vatan savunmanın partisi olmaz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" sözleriyle karşılık verdi.