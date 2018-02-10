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Korkuya kapıldı... Başörtüsü açıklamasından çark etti

İsveçli SD Lideri Akesson, genel anlamda başörtüsü ve burka yasağına karşı olduğunu açıklamasının ardından gelen tepkiler üzerine geri adım atarak kamu alanlarında yasağın arkasında olduğunu belirtti.

10 Şubat 2018 Cumartesi 20:12
Korkuya kapıldı... Başörtüsü açıklamasından çark etti

İsveç'te göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen İsveçli Demokratlar Partisi (SD) Lideri Jimmie Akesson, genel anlamda burka ve başörtüsü yasağına karşı olduğunu söyledi. Ancak aldığı tepkiler üzerine geri adım atan Akesson, kamu alanlarında burka ve başörtüsü yasağının arkasında olduğunu bildirdi.

İsveçli gazeteci ve televizyoncu Sven Melander'e özel röportaj veren Akesson, Danimarka hükümetinin iki gün önce meclise sunduğu burka ve başörtüsü yasağına karşı olduğunu ve bu yasağın problemlere yol açacağını savundu.

Akkesson, gazetecinin sorusu üzerine, "Genel anlamda başörtüsü ve burka yasağının problem çıkaracağını düşünüyorum. Bu yüzden yasağa genel anlamda karşıyım." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Akesson'un bu açıklaması, İsveç kamuoyunda büyük şaşkınlığa neden oldu. Muhalifler, Akesson'un bir yıldan az bir süre kalan seçimler için sempati toplamaya çalıştığını iddia ederken, kendisine partili seçmenlerinden de büyük eleştiri geldi.

AKESSON'DAN GERİ ADIM

Eleştiriler üzerine İsveçli Demokratlar Partisi'nin (SD) internet sayfasından yeni bir açıklama yayımlandı. Açıklamada Akesson'a genel olarak burka ve başörtüsü yasağı sorulduğunu ve Akesson'da genel anlamdaki yasağa karşı olduğunu ifade ettiği bildirildi.

Akesson'un okul ve kamu alanlarında eskiden olduğu gibi başörtüsü yasağının arkasında olduğu aktarıldı.

Öte yandan Akesson, 2010 yılında yaptığı bir açıklamada, teröristlerin kimliklerini burka giyerek sakladığını öne sürerek, burkanın yasaklanmasını istemiş ve Fransa'daki burka yasağını desteklemişti.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 20:12
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  2. İsveçli Demokratlar Partisi
  3. İsveç

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