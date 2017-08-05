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Korkuteli'de kaza: 9 kişi yaralı

Antalya'nın Korkuteli İlçesi'nde kamyonet ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 18:37
Korkuteli'de kaza: 9 kişi yaralı

Korkuteli- Elmalı karayolunun Ulucak Mahallesi yol kavşağında, tali yoldan ana yola çıkan 57 yaşındaki Yusuf Akkuş idaresindeki 07 ADY 935 plakalı kamyonetle Korkuteli'den Elmalı istikametine giden 41 yaşındaki Levent Marcalı'nın kullandığı 34 SC 3044 hafif ticari araç çarptı.

Kazada, kamyonet sürücüsü Yusuf Akkuş, aracındaki Ferhat Altun (24) ile diğer aracın sürücüsü Levent Marcalı, bu araçtaki Zinet Marcalı (63), Mükerrem Marcalı (31), Ali Marcalı (13), Kayra Marcalı (4), Cihat Şimşek (47) ve Nevim Şimşek (46) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi ve Özel Medi Yaşam Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Kayra Marcalı, ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 18:37
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