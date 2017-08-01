Korkuteli'de kaza: 7 kişi yaralı

Korkuteli- Antalya karayolunun 19'uncu kilometresinde saat 15.30 sıralarında Korkuteli yönüne giden 33 yaşındaki Osman Ulu yönetimindeki 09 SU 799 plakalı otomobil, önünde giden 35 yaşındaki Gökhan Şeli yönetimindeki 07 E 9525 plakalı kamyonete çarptı.

Aynı yönde giden 38 yaşındaki Bülent Çakıroğlu'nun kullandığı 09 KN 656 plakalı otomobil de diğer araçlara çarpmamak için sürücünün manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalara çarptı.



Kazada otomobil sürücüsü Osman Ulu, kamyonet sürücüsü Gökhan Şeli ile aynı araçtaki 18 yaşındaki Hazar Şeli, diğer otomobilin sürücüsü Bülent Çakıroğlu ve aynı araçtaki eşi 38 yaşındaki Gül Çakıroğlu, çocukları 6 yaşındaki Utku Bahri Çakıroğlu ve 1 yaşındraki Baybars Uluç Çakıroğlu yaralandı.



Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.