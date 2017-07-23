Korkutan uyarı: Benzeri görülmemiş bir insani felaket kapıda

Libya Ulusal İnsan Hakları Komitesi, ülkede "daha önce görülmemiş bir insani felakete" karşı uyarıda bulundu.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki iç savaşın yol açtığı sağlık ve gıda güvensizliğinden dolayı nüfusun yarısının sıkıntı çektiği, bunun "daha önce görülmemiş bir insani felakete" neden olabileceği bildirildi.

Libya'da insanların yaşadığı sağlık, ekonomik ve insani krizlerin büyümeye devam etmesinden ciddi endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Libyalıların insani sıkıntıları artıyor ve daha önce görülmemiş seviyelere ulaşıyor. Kötü yaşam, sağlık koşulları ve insani durumlardan sıkıntı çeken ve insani yardıma muhtaç olanların sayısı 3,5 milyona ulaştı. Bu da nüfusun yaklaşık yarısı anlamına geliyor. Bunların arasında 6 yıldır ülke genelinde evsiz yurtsuz kalan 391 bin 416 yerli göçmen de bulunuyor."

Açıklamada, bu sıkıntıların en önemli nedenlerinin, askeri gerginliğin tırmandırılması, şiddet olayları, güvenlik zafiyeti ve siyasi bölünmenin devam etmesi, siyasi krizin çözümünün gecikmesi, ekonomik kriz, sağlık sisteminin çökmesi, gıda, su ve ilaç eksikliği olduğu vurgulandı.

Libya'da askeri operasyonların tırmandırılması ve ülke genelinde şiddet eylemlerinin devam etmesi durumunda daha önce görülmemiş bir insani felaketin yaşanabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, "Libya'nın güneyindeki halkın, tam olarak temel hizmetlerin çökmesi baskısı altında yaşadığı" kaydedildi. Açıklamada, krizden tüm tarafların sorumlu olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca tüm uluslararası kurumlara Libya'da sağlık ve insani açıdan acil ihtiyaçların karşılanması için destek verilmesi çağrısı yapıldı.