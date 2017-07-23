Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Korkutan uyarı: Benzeri görülmemiş bir insani felaket kapıda

Libya Ulusal İnsan Hakları Komitesi 'daha önce görülmemiş bir insani felaket' uyarısı yaptı.

23 Temmuz 2017 Pazar 17:59
Korkutan uyarı: Benzeri görülmemiş bir insani felaket kapıda

Libya Ulusal İnsan Hakları Komitesi, ülkede "daha önce görülmemiş bir insani felakete" karşı uyarıda bulundu.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki iç savaşın yol açtığı sağlık ve gıda güvensizliğinden dolayı nüfusun yarısının sıkıntı çektiği, bunun "daha önce görülmemiş bir insani felakete" neden olabileceği bildirildi.

Libya'da insanların yaşadığı sağlık, ekonomik ve insani krizlerin büyümeye devam etmesinden ciddi endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi. 

"Libyalıların insani sıkıntıları artıyor ve daha önce  görülmemiş seviyelere ulaşıyor. Kötü yaşam, sağlık koşulları ve insani durumlardan sıkıntı çeken ve insani yardıma muhtaç olanların sayısı 3,5 milyona ulaştı. Bu da nüfusun yaklaşık yarısı anlamına geliyor. Bunların arasında 6 yıldır ülke genelinde evsiz yurtsuz kalan 391 bin 416 yerli göçmen de bulunuyor." 

Açıklamada, bu sıkıntıların en önemli nedenlerinin, askeri gerginliğin tırmandırılması, şiddet olayları, güvenlik zafiyeti ve siyasi bölünmenin devam etmesi, siyasi krizin çözümünün gecikmesi, ekonomik kriz, sağlık sisteminin çökmesi, gıda, su ve ilaç eksikliği olduğu vurgulandı. 

Libya'da askeri operasyonların tırmandırılması ve ülke genelinde şiddet eylemlerinin devam etmesi durumunda daha önce görülmemiş bir insani felaketin yaşanabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, "Libya'nın güneyindeki halkın, tam olarak temel hizmetlerin çökmesi baskısı altında yaşadığı" kaydedildi. Açıklamada, krizden tüm tarafların sorumlu olduğu belirtildi. 

Açıklamada ayrıca  tüm uluslararası kurumlara Libya'da sağlık ve insani açıdan acil ihtiyaçların karşılanması için destek verilmesi çağrısı yapıldı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 17:59
  1. Libya'
  2. DEAŞ
  3. Libya Ulusal İnsan Hakları
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hububat üreticisine anız uyarısı
    1. Hububat üreticisine anız uyarısı
    2. Kırkağaç’ta 7 milyon TL’lik yatırım
    3. Otomobil refüje çarptı: 3 yaralı
    4. Büyükşehir’den Aşıklar Şöleni
    5. "Hero" yazılı tişörtle sınava girdi..
    6. Yıldırım’da sünnet şöleni
    7. Bingöl’ün içme suyu yüzde 100 temiz
    8. Arif Kurt’tan Basın Bayramı kutlaması
    9. Manisa’da yaz aylarında sokak..
    10. Kalkanlı’nın yolları yenilendi
    11. Genel Müdür Coşkun’dan ıslah..
    12. DAGC Başkanı Özsoy: “Erzurum..
    13. Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni..
    14. İrfan Başaran, hazırlık maçında hasret..
    15. MŞÜ basın birimine Ahmet Çiçek getirildi
    16. Minibüs ile otomobil çarpıştı
    17. Giresun Üniversitesi Rektörü Çoşkun..
    18. Uyutulan Emniyet Şube Müdürü tekrar..
    19. Kayıp Katarlı çocuk 18 saat sonra..
    20. Başbakan Yardımcısı Akdağ’dan Erzurum..
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı
    Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı
    Darbeye dur diyen iki general terfi aldı!
    Darbeye dur diyen iki general terfi aldı!
    Şehitler hemen defnediliyor
    Şehitler hemen defnediliyor