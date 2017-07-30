Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Korkutan uyarı: 30 Temmuz'dan sonra...

Prof. Mikdat Kadıoğlu, Twitter'dan İstanbul için çok önemli bir uyarı yaptı. Kadıoğlu, 30 Temmuz'dan sonra İstanbul'un yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceğini açıkladı.

30 Temmuz 2017 Pazar 09:29
Korkutan uyarı: 30 Temmuz'dan sonra...

Cuma günü özellikle Trakya bölgesi ve İstanbul'da etkisini gösteren fırtına ve dolu yağışı sonrası Mikdat Kadıoğlu, Twitter'dan yeni bir uyarı yaptı. Havaların çok daha fazla ısınacağını ve İstanbul'da yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında kalacağını belirten Kadıoğlu, 'Mümkün olsa 30 Temmuz'dan önce İstanbul'u terk edip kuzeye kaçar ve bir hafta dönmezdim. Sıcak hava dalgası hem de çok kuvvetlisi geliyor' dedi.

İŞTE O UYARI TWEETİ

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 09:29
  1. İstanbul
  2. twitter
  3. mikdat kadıoğlu
  4. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Türkiye'ye alçak iftira!
    1. ABD'den Türkiye'ye alçak iftira!
    2. İhanetin böylesi! PKK'nın ByLock'çu..
    3. Korkutan uyarı: 30 Temmuz'dan sonra...
    4. Türkiye sınırında esrarengiz kuş!
    5. PKK ve Almanya'nın engellemeye..
    6. Tüm Almanya o Türk'ü konuşuyor!..
    7. Akın Öztürk'ün telefon görüşmeleri..
    8. Sürücüler dikkat! Otobanda ince hesap..
    9. Halktan HDP'ye tokat! Hiç kimse..
    10. Cehennemle korkutmuş: "Gülen'i..
    11. AK Parti'de yeni yol haritası! Talimat..
    12. Ahmet Hakan'dan Hüseyin Gülerce'ye..
    13. Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Tüm..
    14. Cezaevinde bile ByLock kullanmaya..
    15. FETÖ'den atılan silah ruhsatı alamayacak
    16. İlk kez ByLock kullanan muhtar yakalandı
    17. Deprem seferberliği... 15 yılda 7,5..
    18. 'Halkımızın arasına fitne sokmaya..
    19. Günün âyet ve hadisi
    20. Başkan Çelik’ten Akit’e ziyaret
    Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
    Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
    Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara çekilsin' mesajı ime?
    Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara çekilsin' mesajı ime?
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi