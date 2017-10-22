‘Türkiye’de 3,5 milyon KOAH’lı var’

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gündeniz Altıay, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının (KOAH) tüm dünyadaki en yaygın hastalıklardan biri olduğunu ve ölüm sebepleri arasında 3. sırada yer aldığını belirterek, “Dünyada yaklaşık 210 milyon, ülkemizde 3,5 milyon KOAH hastası olduğu biliniyor” dedi.

Altıay, hastalığın en önemli sebebinin sigara kullanımı olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Altıay, 40’lı yaşlardan sonra hastaların öksürük, balgam ve nefes darlığı gibi şikayetlerle doktora başvurduğunu dile getirerek, şu bilgileri verdi:

“KOAH tüm dünyadaki en yaygın hastalıklardan bir tanesi ve ölüm sebepleri arasında dünyada 3. sırada. Dünyada yaklaşık 210 milyon, ülkemizde de 3,5 milyon KOAH hastası olduğu biliniyor. Özellikle sigara içen, 40 yaş üstü bireylerde, her 5 kişiden birinde bu hastalığı görüyoruz. Oldukça yaygın bir hastalık. Hastalığın tanısı solunum testi ve akciğer filmi ile kolayca konulabilmekte.”