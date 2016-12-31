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Korkutan patlamanın sebebi belli oldu

İstanbul'da Pendik ve Maltepe'de duyulan patlama paniğe sebep oldu. Patlamanın kaynağı bir restorandaki gaz sıkışması çıktı.

Korkutan patlamanın sebebi belli oldu
Eklenme: 31 Aralık 2016, 00:16
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Maltepe ve Pendik’te gece sıralarında büyük bir patlama sesi duyuldu. Kaynağı belli olmayan ses paniğe sebep olurken, Emniyete adeta ihbar yağdı. Patlamayla ilgili sosyal medyada da peş peşe paylaşımlar yapıldı. Yapılan ihbarlar üzerine Emniyet ekipleri harekete geçti. Küçükyalı çevresinden geldiği anlaşılan sesin sebebi uzun süre anlaşılamadı.

Polis ekiplerinin araştırmalarında, korkulacak bir durum olmadığı ortaya çıktı.  Sesin Küçükyalı Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir restoranda yaşandığı belirlendi. Patlamanın kaynağının gaz sıkışması olduğu ve yaralanan kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

 
EtiketlerKorkutan patlamapatlamaİstanbul
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