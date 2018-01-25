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Marmara Ereğlisi'nde halk plajının olduğu deniz kıyıdan 10 metre çekildi

Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde halk plajının olduğu deniz kıyıdan 10 metre çekilirken, sahildeki bazı tekneler karaya oturdu.

25 Ocak 2018 Perşembe 14:43
Marmara Ereğlisi'nde halk plajının olduğu deniz kıyıdan 10 metre çekildi

Deniz kıyısında çekilmeyle birlikte büyük kum adacıkları oluştu. Denizin ikinci kez bu kadar çekilmesinin ilginç olduğunu belirten su altı balıkçısı Osman Poyraz, "Eylül ve Ekim aylarında denizin çekilmesini görüyorduk. Ancak bu ikinci kez çekildi. Ben uzun yıllardır su altı balıkçılığı yapıyorum. Ama bunu bir felaket habercisi olarak görmüyorum" dedi.

Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı CHP’li İbrahim Uyan ise denizin çekilmesinin bu mevsimlerde yaşandığını ifade ederek 'mevsimsel' değerlendirmesinde bulundu.

Bu bölgedeki kuraklık görenleri tedirgin eden görüntülere sebep oldu.

 

 

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 14:43
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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