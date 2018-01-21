Korkunun da böylesi! Teröristler bakın ne yaptı...

Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı adım adım zafere doğru ilerlerken, güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütü PKK’nın korkusunu Twitter hesabında gösterdi.

Ağar’ın paylaşımına göre, bölgeye yaklaşık 700 kilometre bulunan ve PKK’nın kontrol ettiği bir karakola beyaz bayrak çekildi.