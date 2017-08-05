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Korkunç şüphe: füzeleri insanlar üzerinde mi deniyor?

Güney Kore, Türkçeye çevirisi ‘kuzey gökyüzünün koruyucusu’ olarak çevrilen Xuanwu adlı füzenin denemesinden viedoyu yayınladı. Görüntüde, hassas balistik füzenin bir sığınağı vurduğu ve alevler çıktığı sırada bir insan figürü görünüyor.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 15:30
Korkunç şüphe: füzeleri insanlar üzerinde mi deniyor?

Videoya yapılan yorumlarda, bazı Güney Kore sakinleri, denemede poligon çalışanlarından birinin ölüp ölmediğini merak ediyor.

Sputnik'in haberine göre diğerleri, alevler arasında görünen figürün, balistik füzenin yıkıcı gücünü göstermek için sığınağa yerleştirilen bir manken olduğunu savundu. 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 15:30
  1. güney kore
  2. füze
  3. deneme
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