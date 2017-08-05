Korkunç şüphe: füzeleri insanlar üzerinde mi deniyor?

Videoya yapılan yorumlarda, bazı Güney Kore sakinleri, denemede poligon çalışanlarından birinin ölüp ölmediğini merak ediyor.

Sputnik'in haberine göre diğerleri, alevler arasında görünen figürün, balistik füzenin yıkıcı gücünü göstermek için sığınağa yerleştirilen bir manken olduğunu savundu.