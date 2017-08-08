Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Korkunç rapor açıklandı... tam 8,5 milyon kişi...

Etiyopya'da gıda yardımına ihtiyaç duyanların sayısının 8,5 milyona ulaştığı bildirildi

08 Ağustos 2017 Salı 18:00
Korkunç rapor açıklandı... tam 8,5 milyon kişi...

Etiyopya Ulusal Afet Risk Komisyonu, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşlar ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hazırlanan "insani ihtiyaç" raporunda, ülke genelinde gıda yardımına ihtiyaç duyan insanların sayısının 7,8 milyondan 8,5 milyona çıktığı ifade edildi.

Raporda, artışın ülkenin güney ve doğu bölgelerindeki bahar yağmurlarının düşük seviyede olmasından kaynaklandığı vurgulandı.

Öte yandan raporda, ülkede yaklaşık 3,6 milyon çocuk, hamile ve emziren annenin ek besine, 10,5 milyon kişinin ise temiz suya erişim için desteğe ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Şiddetli kuraklıkla birlikte çeşitli hastalıklarla da mücadele eden ülkede, yıl başından bu yana 38 binden fazla akut ishal vakası görülürken, 800'e yakın kişi bu hastalık sebebiyle hayatını kaybetti.

Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip ülkede görülen kuraklık, çoğunluğu hayvancılık ve tarımla uğraşan halkı zor durumda bırakıyor.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 18:00
  1. Etiyopya
  2. Ulusal Afet Risk Komisyonu
  3. Birleşmiş Milletlere
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'dan açıklama: Türkiye kabul etti
    1. Almanya'dan açıklama: Türkiye kabul etti
    2. Bilge Kral anısına inşa edildi...
    3. Müslümanlara yardım eden çifte hapis..
    4. Müslümanlara "zorla kaybetme" zulmü!
    5. Sadece Temmuz ayında 880 Müslüman..
    6. 835 milyon doları alıp kaçtılar...
    7. Yılanlar depremi hissediyor mu?
    8. Korkunç rapor açıklandı... tam 8,5..
    9. Türkiye Kupası'nın statüsü değişti!..
    10. Sayı açıklandı... Filistin'de..
    11. Türkiye'ye yaptıklarını Venezuela'ya..
    12. Bilge kral'ı unutma... 92 yıl oldu...
    13. Trump: Sert ve kararlı olmalıyız
    14. GDO'lu ürünler tarlada yasak, ithalatı..
    15. FSM Köprüsü'nde intihar!
    16. "Sen nasıl bu ülkenin evladısın!"
    17. Dursun Özbek'ten flaş karar! Aday..
    18. Alman uçağına şok taciz!
    19. Ve ilk kez açıklandı: 835 milyon..
    20. Yeni Jetta'nın ilk görüntüleri ortaya..
    Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!
    Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!
    Uluslararası ajanslar fotoğrafları dünyaya geçti… İstanbul boğazı saat: 06:00
    Uluslararası ajanslar fotoğrafları dünyaya geçti… İstanbul boğazı saat: 06:00
    Arabistan şokta! Veliaht prense suikast düzenlendi
    Arabistan şokta! Veliaht prense suikast düzenlendi
    AB'den Türkiye'ye bir şantaj daha! Ya dediğimizi...
    AB'den Türkiye'ye bir şantaj daha! Ya dediğimizi...