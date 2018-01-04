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Korkunç rakam! Türkiye'de her gün 450 kişi kanser oluyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de her gün 450 kişiye kanser teşhisi konuluyor.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:40
Korkunç rakam! Türkiye'de her gün 450 kişi kanser oluyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de yılda ortalama 163 bin 500 kişiye, günde ise 450 kişiye kanser tanısı koyuluyor. İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Betül Açıkalın, erkeklerde akciğer, prostat, kolon kanserinin yaygın olduğunu, kadınlarda ise meme, tiroit ve rahim ağzı kanserlerine sık rastlandığını açıkladı.

İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Betül Açıkalın, beslenmeye bağlı olarak kanser riskini artıran ana etkenler var. Fazla şeker ve şekerli madde, şekerli içecek tüketmek, beyaz un ve unlu mamuller tüketmek, fazla kırmızı et tüketmek, işlenmiş et ürünleri tüketmek, fazla tuz tüketmek, hidrojenize yağlar kullanmak, yağda kızartılmış yiyecekler, patates kızartması vb. gibi yiyecekler tüketmek, tütsülenmiş ya da aşırı ısıda pişmiş gıdalar, ızgaralar vb. gibi yiyecekler tüketmek, nitratlar ve nitritler gibi koruyucu maddeler içeren işlenmiş hazır gıdalar tüketmek, yeterli meyve ve sebze tüketmemek, lif içeriği yetersiz bir beslenme tarzına sahip olmak gibi durumlar kanser riskini arttıran ana etkenler” dedi.

ÜSTESİNDEN GELMEK MÜMKÜN

Kanserle mücadelede, hastalara verilecek psikolojik desteğin önemli olduğunu belirten Dr. Açıkalın, “İnsanlar, kanser adını duyduklarında korkuyorlar ve hastalıklarını kimseyle paylaşmak istemiyorlar. Kanserin üstesinden gelmek mümkün ancak bu noktada hastanın yakın çevresindekilerin hastaya verecekleri destek çok önemli. Bu destek hem duygusal yönden olmalı hem de gündelik hayat her alanında olmalı. Hastanede yapılacak işlemler dahi yakın çevrenin desteği ile yapılmalı ki hastaya her zaman yanındayız mesajı verilebilsin" diye konuştu.

MORAL VE MOTİVASYON ÇOK ÖNEMLİ

Moral ve motivasyonun kanseri yenmede tıbbi tedaviye doğrudan bir etkisinin olmadığını ancak hastanın yaşama tutunmasında çok önemli bir yer tuttuğunu dile getiren İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Betül Açıkalın, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Tedavinin sürekliliğinde hastanın ruhsal bütünlüğü sağlanmalıdır. Hastaya, tedavi sürecinde gerek ailesi ve arkadaşları gerekse hastane çalışanları olabildiğince anlayışlı olmalı, hastanın sorularına cevap verebilmelidir. Ameliyatın ardından, kemoterapi ya da radyoterapi sonrasında hasta fiziksel olarak yorgun olduğu için aktif yaşamdan kopabilir. Bu zamanlarda kesinlikle zorlanmamalıdır. Ancak, bugünlerin geçici olduğu söylenerek ona güven verilmelidir.”

İHA

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 14:40
  1. Sağlık Bakanlığı
  2. kanser teşhisi
  3. Betül Açıkalın
  • hamido hamido 30 dk önce
    Adam seçmez ve bir yandakültür adı altındakimyasallar, bir yandan boya lar, bir yandan altenatif tip yutturması.
  • ZaferZafer1 sa önce
    Aha sana iş sağlık bakanlığı boş işlerle uğraşacağına korkunç bir rakam bu
  • gurbetcimgurbetcim1 sa önce
    Gdo ve fast food ve cok miktar cay...Ülkemizi böylece yenmek istiyorlar.Yine içden....
  • doğru söyleyenidoğru söyleyeni1 sa önce
    İsreal de yılda 50 kişi kanser oluyor bizde günde 450 kişi. Ne acayip bir iştir bu? Yoksa kanser hastalığı adam mı seçiyor?
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