Korkunç rakam: Tam 33 Kanal İstanbul parası

Ekonomi yönetiminin 14 yılda faiz giderlerinden elde ettiği başarı ile 1,9 trilyon lira gibi korkunç bir rakam devletin kasasında kaldı. Söz konusu para ile 33 adet Kanal İstanbul, 50 adet 3. Havalimanı, 99 adet de Marmaray yapılabiliyor.

52 yıldır borçlu olduğu IMF’ye borcunu ödeyip borç veren ülke konumuna geçen Türkiye, 14 yılda faize ödenen paranın milli gelire oranını ise yüzde 14’lerden yüzde 2’lere kadar düşürdü. Faiz giderlerinde yakalanan yüzde 12'lik başarı sayesinde 2,6 trilyon TL yerine 701,3 milyar TL faiz ödemesi gerçekleştirilirdi. Yakalanan başarı ile 1,9 trilyon TL devletin kasasında kalarak bütçeye ve dev projelere aktarıldı.

Türkiye son 15 yılda gerçekleştirdiği atılımlarla gücüne güç katmaya devam ediyor. Yürütülen projelerin arkasında da güçlü bir akıl yönetimi kendini hissettiriyor. Faiz ödemelerinin düşürülmesi, IMF’ye borcun bitirilmesi, kişi başına düşen milli gelirin artması, dış ticarette yaşanan sıçramanın yansımaları gibi pek çok alandaki pozitif ivme kattı.

SORUNUN CEVABI BELLİ OLDU

Türkiye sadece ulusal değil aynı zamanda uluslararası değer taşıyan projelerle dünyanın geleceğine yön vermeye hazırlanıyor. Uluslararası arenada adından söz ettiren Türkiye'nin en çok karşılaştığı sorulardan biri de finansman açığının nasıl sağlandığı oluyor. 2002 yılından bu yana faiz giderlerinde yaşanan düşüş ile ortaya çıkan rakamın boyutu ise bu sorunun cevabını veriyor.

KORKUNÇ RAKAM!

Açıklanan faiz giderleri tablosuna bakıldığında faiz giderlerinin milli gelire göre oranı yüzde 14,4’ten 2016 yılında yüzde 1,9’a geriledi. Yüzde 12'lik düşüş ile 14 yılda 2,6 trilyon TL faiz ödemesinin yerine 703,1 milyar TL ödeme yapıldı. Elde kalan 1,9 trilyon TL ise bütçeye ve dev projelere aktarıldı.

Yapılabileceğine bakıldığında ortaya çıkan karşılaştırma ve rakamlar faizden kurtarılan paranın ne kadar korkunç boyutlarda olduğunu gözler önüne seriyor.

33 TANE KANAL İSTANBUL YAPILABİLİYOR

Faizden kurtarılan 1,9 trilyon ile yaklaşık 22 tane Sinop Nükleer Santrali, 25 tane Akkuyu Nükleer Santrali, 31 tane İstanbul-İzmir Otoyolu, 33 tane Kanal İstanbul, 50 tane 3. Havalimanı, 99 tane Marmaray yapılabiliyor.