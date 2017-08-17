Korkunç olayla ilgili flaş gelişme! Unutulduğu serviste havasızlıktan öldü

İzmir'in çiğli İlçesi'nde, kreşe gittiği okul servisinde unutulunca havasızlıktan yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in emlak danışmanlığı yapan babası Serkan Sakin, oğlunun ölümünde ihmal olduğunu söyledi. 2 yıl önce Almanya'dan kesin dönüş yapıp ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşen Serkan Sakin, "Sabahın 7 buçuğunda ben oğlumu servise veriyorum. Araçta servis annesi ve servis şoförü var. Zaten servis şoförü kreşin sahibinin eşi. Çocukların kreşe giriş saatinde arabadan inerken benim çocuğum arabada unutuluyor. Ondan sonra çocukların bezlerini değiştirme saati. Bir defa burada bir yanlış var. Çocuğun bezlerini değiştirme saati diye bir şey yok. Çocuk altına da yapar, bunun belli bir zamanı yoktur. Kontrol edersiniz, ya da çocuk şikayet eder değiştirilir. O saate kadar benim çocuğum arabanın içinde. Düşünün 4 buçuğa kadar, benim çocuğum o arabanın içinde kalmış ve havasızlıktan ölmüş" diye konuştu.

'YOKLAMA DA YAPILMAMIŞ'

3 çocuğundan en küçüğünü kaybetmenin acısını yaşayan Serkan Sakin, "Okulda yoklama da yapılmamış. Şimdi benim canımdan can gitti" dedid. Türk adaletine güvendiğini ifade eden Sakin, "Benim devletimizden tek ricam, bu işin peşini bırakmasınlar. İçimize bir nebze olsun su serpsinler. Dayanamıyorum, kaldıramıyorum. Umarım bir başkasının başına gelmez. Ben yandım, başkası yanmasın" şeklinde konuştu.

HABERİ ALIŞVERİŞ YAPARKEN ALDILAR

Eşiyle alışveriş yaparken, 'Alperen bayıldı' diye telefon alınca hastaneye gittiklerini belirten Serkan Sakin, "Bir de şöyle bir durum var, hastaneye gittiğimizde kreş sahibiyle karşılaştığımızda cevap şu şekildeydi; 'Saat 12 buçukta uyutuyoruz, saat 4- 4 buçuk gibi uyandırıyoruz. Ama baktık ki uyanmadı; ondan sonra apar topar aldık, buraya geldik' dediler. Bize de telefonda zaten Alperen bayıldı biz hastanedeyiz dediler. Ancak durum öyle değil. Çocuğum sabahın 7 buçuğundan akşamın 4 buçuğuna kadar arabanın içerisinde nefessiz kalmış" diye konuştu.

ACI GERÇEK, ÖĞRETMENİN İFADE DEĞİŞTİRMESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Öğretmenlerden birinin verdiği ifadeyi değiştirmesiyle gerçeğin ortaya çıktığını kaydeden Serkan Sakin, "Öğretmenlerden biri vicdanen rahat olmadığından dolayı ifadesini değiştiriyor, doğru olanı söylüyor ve bütün gerçek ortaya çıkıyor. Bir de kamera kayıtları var. Ben kayıt için birkaç defa gittim kreşe. Kreşinin sahibinin odasındaki ekrandan benim çocuğumun nerede olduğunu, ne yaptığını görebiliyordum. Şu an koşturuyor, oyuncak alıyor eline, arkadaşlarıyla oynuyor gibi. Olayın olduğu gün ise duydum ki kamera kayıtları bugün yok, yahu bugün olmadı dediler. Bunlar çok abesle iştigal. Çünkü ben bizzat gördüm orada kamera var ve çekim yapıyor. Kamera kayıtlarını silmişler ya da silmemişler o konuda benim tam bir bilgim yok. Arabanın içerisinde kamera olup olmadığını da bilmiyorum" dedi.

SERVİS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen servis şoförü T.İ., 'Dikkat ve özen hükümlülüğüne aykırı davranma ile ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Serviste görevli D.K. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.Ayrıca, İzmir İl Milli eğitim Müdürü Ömer Yahşi, olayın tüm yönleriyle araştırılması için müfettiş görevlendirdiklerini söyledi.

