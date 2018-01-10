Korkunç olay... Kaldırıma daldı...

İstanbul'un Beykoz ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki otomobile çarptıktan sonra kaldırımdaki kadını ezdi. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Beykoz Kavacık yeni Riva yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B. A.'nın kullandığı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak, önce park halindeki araca çarptı, ardından kaldırımda bekleyen bir kadını ezdi. Ağır yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis sürücü B. A.'nın gözaltına aldı.

Polis, hayatını kaybeden kadının kimliğini belirlemeye çalışırken üzerinden çıkan cep telefonun 44 yaşındaki Emine Bilgili üzerine kayıtlı olduğunu belirledi. Araştırmada ezilerek ölen kadının Emine Bilgili olduğu tespit edilirken gözaltına alınan sürücü B. A.'nın polis merkezinizdeki işlemleri devam ediyor.