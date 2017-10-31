Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Korkunç olay! Dairede 9 ceset ve kesik başlar bulundu

Japonya'da 21 Ekimden bu yana kayıp bir kadını araştıran polis, kurbanla iletişimi olan katilin evine ulaştığında dehşete düştü

31 Ekim 2017 Salı 11:11
Korkunç olay! Dairede 9 ceset ve kesik başlar bulundu

Kayıp kadının izini sürerken irtibatta olduğu, Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Zama'da 27 yaşındaki Takahiro Shiraishi'ye ulaşan polis, daire içindeki soğutucuda yedi ceset, dairenin hemen yanındaki soğuk hava deposunda ise iki kesik başa rastladı.

Shiraishi'nin polise verdiği ilk ifadesinde; "Ödürdüm ve vücudu parçaladım. Sonra, kanıtları saklamak için kedi kumuyla örttüm ve soğuk bir kutuya koydum" dedi. 

CNN'in haberine göre, Polis yetkilisi, öldürülen diğer 8 kişiyle ilgili herhangi bir yorum yapmadı. Gözaltına alınan 27 yaşındaki Takahiro Shiraishi'nin dairesinde bulunan cesetlerden sekizi kadınlara, biri ise bir erkeğe ait. Polis ve adli tıp ekipleri, parçalanmış cesetlerin analizinde zorlanıyor.

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 11:11
  1. CNN
  2. Tokyo
  3. Japonya
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Payitaht Abdülhamid’in Başrol Oyuncusu Bilinmeyenleri Açıkladı
    1. ‘Payitaht Abdülhamid’in Başrol..
    2. Kartal, puan rekoru için sahaya çıkacak
    3. 'Avrupa FETÖ ve PKK'nın sığınağı'
    4. 'Meclis'in 2018 yılı Bütçe Tasarısı..
    5. Cumhurbaşkanı'na hakaretler..
    6. Atay Uslu: FETÖ ve PKK'nın sığınağı..
    7. Myanmar'a uluslararası baskı..
    8. Dünyanın en iyi üniversiteleri..
    9. Suriye konulu 7. Astana toplantısı..
    10. Yeşil pasaportlu ihracatçı sayısı 5..
    11. IKYB yetkilisi: Gümrükler hala elimizde
    12. Dışişleri'nden Amerika vatandaşlarına..
    13. Hırvatistan'da euroya geçiyor
    14. 50 bin ton Türk domatesi Rusya'ya..
    15. Bahçeli: Barzani ısrarının bedelini..
    16. Boston Celtics'ten peş peşe 5. galibiyet
    17. Beşiktaş’ın gol silahı 'Cenk'
    18. Korkunç olay! Dairede 9 ceset ve kesik..
    19. Hangi ülkenin marka değeri ne kadar?
    20. Ne yapacaklarını şaşırdılar!..
    Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var
    Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var
    Gökçek'in yerine göreve başladığı gün acı haber aldı
    Gökçek'in yerine göreve başladığı gün acı haber aldı
    Cep telefonu ve internet kullananlar dikkat
    Cep telefonu ve internet kullananlar dikkat
    Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim iddialar
    Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim iddialar
    Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla maaş alabilirsiniz
    Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla maaş alabilirsiniz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.10.2017
    Bakan milyonlara müjdeyi verdi… ‘Yılbaşına kadar…’
    Bakan milyonlara müjdeyi verdi… ‘Yılbaşına kadar…’
    'Günlük 500 lira kazanıyorum niye çalışayım'
    'Günlük 500 lira kazanıyorum niye çalışayım'