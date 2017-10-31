Korkunç olay! Dairede 9 ceset ve kesik başlar bulundu

Kayıp kadının izini sürerken irtibatta olduğu, Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Zama'da 27 yaşındaki Takahiro Shiraishi'ye ulaşan polis, daire içindeki soğutucuda yedi ceset, dairenin hemen yanındaki soğuk hava deposunda ise iki kesik başa rastladı.

Shiraishi'nin polise verdiği ilk ifadesinde; "Ödürdüm ve vücudu parçaladım. Sonra, kanıtları saklamak için kedi kumuyla örttüm ve soğuk bir kutuya koydum" dedi.

CNN'in haberine göre, Polis yetkilisi, öldürülen diğer 8 kişiyle ilgili herhangi bir yorum yapmadı. Gözaltına alınan 27 yaşındaki Takahiro Shiraishi'nin dairesinde bulunan cesetlerden sekizi kadınlara, biri ise bir erkeğe ait. Polis ve adli tıp ekipleri, parçalanmış cesetlerin analizinde zorlanıyor.