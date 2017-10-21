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Alman siyasetçi boğazı kesilmiş halde bulundu

Almanya'da, Alman Hür Demokrat Partili siyasetçi Cornelia Jehle aracında boğazı kesilmiş halde bulundu.

21 Ekim 2017 Cumartesi 13:19
Alman siyasetçi boğazı kesilmiş halde bulundu

Almanya'da, Alman Hür Demokrat Partili siyasetçi Cornelia Jehle aracında boğazı kesilmiş halde bulundu. Bir ihbar üzerine otopark içerisinde polis, FDP'li politikacı Cornelia Jehle'nin aracında, iki erkek, bir de kadın cesedi buldu.

Yapılan inceleme sonucunda, aracın içerisindeki cesetlerin Cornelia Jehle, 26 yaşındaki sevgilisi Yannik P. ve eşi Markus Jehle'ye (56) ait olduğu tespit edildi. Polis kaynakları ilk bulguların, Markus Jehle'nin, karısı Cornelia Jehle ve 26 yaşındaki sevgilisi Yannik P'yi öldürüp intihar ettiği yönünde olduğunu belirti.

EŞİNE, YAKLAŞMA YASAĞI KONMUŞ

Markus Jehle ve eşi Cornelia Jehle arasında daha önce de şiddetli geçimsizlik yaşandığını ve eşine şiddet uygulayan kocanın psikolojisinin bozuk olduğu için bir süre klinikte tutulduğu bilgisini belirtilirken, Markus Jehle'nin, karısına yaklaşma yasağının da olduğu ortaya çıktı. Boşanma davası açan çiftin iki çocuğu bulunuyor. FDP İlçe Başkanı Armin Mathias Koch, Cornelia Jehle'nin öldürülmesi ile ilgili, "Hepimiz hala şok içerisindeyiz, o bizim değerli bir üyemizdi" dedi.

Öte yandan polis, cinayetin işlendiği araçta iki adet bıçak ve iki adet silah bulduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 13:19
  1. Cornelia Jehle
  2. Alman Hür Demokrat Parti
  • Rk Rk 1 gün önce
    Demekki bunlardadanamuscinayetivar bunlar yine bir sey bulurinasanlariavuturlar namuzsuzavrupa
  • Rk Rk 1 gün önce
    Demekki bunlardadanamuscinayetivar bunlar yine bir sey bulurinasanlariavuturlar namuzsuzavrupa
  • İsmail 16İsmail 161 gün önce
    Git Almanya’da yaşa o zaman !
  • ObjektifObjektif1 gün önce
    Turkiyede olan olayin binde biri olmuyo almanyada.tecavuz cocuklara hayvanlara gasp cinayet hepsi burda.dunyanin en kotu ulkesiyiz.iyi olsak dunya buraya yagardi yasamaya turkler yalvariyo oraya gitmeye alman buraya artik gezmeye dahi gelmiyo.15senede 15000yil geri gittik.hayaldi gercek oldu.bravo ak parti.
  • AdilAdil1 gün önce
    Artik hic inanasim gelmiyor Avrupa'nin haberlerine.Zaten inandiricida degil bir arabanin icinde bir kisinin iki kisinin bogazini kesip kendi kafasina sıkmasi. Almanya'da namus cinayeti de ender bir durum olsa gerek.
  • hercaihercai1 gün önce
    Kadin kendisinden 30 yas bir gencin sevgilisiymis. Eski kocasi da kiskancliktan ikisinide katletmis.
  • Asim keskinAsim keskin1 gün önce
    Alman basininda bir kelime bile yazilmadi bu konuda,,ilginc
  • MemetMemet1 gün önce
    Masonlara ihanet etmistir muhtemelen.
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