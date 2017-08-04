Korkunç liste açıklandı... Hepsini tutuklamışlar...
Hapishanedeki Müslümanlar adlı Sivil Toplum Kuruluşu STK, Suudi Arabistan Rejiminin ülkenin en önemli ilim adamlarını uzun süredir hapiste tuttuğuna dikkat çekti.04 Ağustos 2017 Cuma 16:04
Adını çalışma alanından alan Sivil Toplum Kuruluşu, Suudi Arabistan’daki bazı ilim adamlarının kaç yılında hapse girdiğini ve kaç yıldır hapiste olduğunu gösteren bir liste yayınladı.
Listede yer almayan yüzlerce diğer ilim adamının da hapishanede bulunduğunu belirten STK, aralarında yirmi yıldan uzun süredir hapis cezası çekenlerin de bulunduğu bir liste yayınladı:
-Şeyh Velid El Sinani
1994’ten beri
23 Yıldır hapiste
-Şeyh Ali El Hudayr
2003’ten beri
14 Yıldır hapiste
-Şeyh Nasir El Fahd
2003’ten beri
14 Yıldır hapiste
-Şeyh Ahmed El Halidi
2003’ten beri
14 Yıldır Hapiste
-Şeyh Süleyman El Ulvan
2004’ten beri
13 Yıldır hapiste
-Şeyh Halid Er Raşid
2005’ten bu yana
12 Yıldır hapiste
-Şeyh Sud El Haşimi
2007’den beri
10 Yıldır hapiste
-Şeyh Musa El Karni
2007’den beri
10 Yıldır Hapiste
-Şeyh Süleyman El Raşudi
Sonuncusu 2012’de olmak üzere 5 defa tutuklandı
5 Yıldır Hapiste
-Şeyh Abdullah El Hamid
Sonuncusu 2013’te olmak üzere 6 defa tutuklandı
4 Yıldır hapiste
-Şeyh İbrahim El Sekran
2016’dan beri
1 Yıldır hapiste
-Şeyh Abdulaziz El Tarifi
2016’dan beri
1 Yıldır hapiste