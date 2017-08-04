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Korkunç liste açıklandı... Hepsini tutuklamışlar...

Hapishanedeki Müslümanlar adlı Sivil Toplum Kuruluşu STK, Suudi Arabistan Rejiminin ülkenin en önemli ilim adamlarını uzun süredir hapiste tuttuğuna dikkat çekti.

04 Ağustos 2017 Cuma 16:04
Korkunç liste açıklandı... Hepsini tutuklamışlar...

Adını çalışma alanından alan Sivil Toplum Kuruluşu, Suudi Arabistan’daki bazı ilim adamlarının kaç yılında hapse girdiğini ve kaç yıldır hapiste olduğunu gösteren bir liste yayınladı.

Listede yer almayan yüzlerce diğer ilim adamının da hapishanede bulunduğunu belirten STK, aralarında yirmi yıldan uzun süredir hapis cezası çekenlerin de bulunduğu bir liste yayınladı: 

-Şeyh Velid El Sinani

1994’ten beri

23 Yıldır hapiste

-Şeyh Ali El Hudayr

2003’ten beri

14 Yıldır hapiste

-Şeyh Nasir El Fahd

2003’ten beri

14 Yıldır hapiste

-Şeyh Ahmed El Halidi

2003’ten beri

14 Yıldır Hapiste

-Şeyh Süleyman El Ulvan

2004’ten beri

13 Yıldır hapiste

-Şeyh Halid Er Raşid

2005’ten bu yana

12 Yıldır hapiste

-Şeyh Sud El Haşimi

2007’den beri

10 Yıldır hapiste

-Şeyh Musa El Karni

2007’den beri

10 Yıldır Hapiste

-Şeyh Süleyman El Raşudi

Sonuncusu 2012’de olmak üzere 5 defa tutuklandı

5 Yıldır Hapiste

-Şeyh Abdullah El Hamid

Sonuncusu 2013’te olmak üzere 6 defa tutuklandı

4 Yıldır hapiste

-Şeyh İbrahim El Sekran

2016’dan beri

1 Yıldır hapiste

-Şeyh Abdulaziz El Tarifi

2016’dan beri

1 Yıldır hapiste

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 16:04
  1. suudi arabistan
  2. deaş
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