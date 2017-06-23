Korkunç kazayı görenler olay yerine koştu!

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Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise olay yerine koşarak gittiler. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
23 Haziran 2017 Cuma 18:41
Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 18:41
Tavşanlı
kütahya
kaza
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