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Korkunç kazayı görenler olay yerine koştu!

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise olay yerine koşarak gittiler. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

23 Haziran 2017 Cuma 18:41
Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 18:41
  1. Tavşanlı
  2. kütahya
  3. kaza
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