Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Korkunç kaza! Kopan kafayı aradılar

Beykoz Riva yolunda virajı alamayan otomobil karşı yönden gelen hafriyat kamyonuna çarptı. Yaklaşık 70 metre sürüklenerek hurdaya dönen otomobilin içerinde bulunan 3 kişiden ikisi öldü, bir kişi ise ağır yaralandı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:59
Korkunç kaza! Kopan kafayı aradılar

Kaza, Beykoz Riva Yolu Alibahadır Mevkii'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Riva istikametine seyreden İzzet Aptioğlu yönetimindeki 34 FJ 629 plakalı otomobil girdiği virajı alamayınca kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Musa Aksoy yönetimindeki 34 EV 1406 plakalı hafriyat kamyonunun sol ön kısmına çarptı. Savrulan otomobil takla attıktan sonra yaklaşık 70 metre ilerde bariyerlere çarparak durabildi. Otomobilin içerisindeki sürücü İzzet Aptioğlu ve amcasının oğlu Adnan Aptioğlu hayatını kaybetti. İsmi öğrenilemeyen bir kişi ise ağır yaralandı. 

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler henüz ismi belirlenemeyen ağır yaralıyı Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polisler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

TRAFİK 1 SAAT KAPALI KALDI

Kaza nedeniyle Riva yolunda trafik yaklaşık 1saat kapalı kaldı. Kazalı kamyonun yol kenarına yanaştırılmasının ardından trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı kazayla ilgili inceleme yaptı. Cesetler incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

KOPAN KAFAYI ARADILAR

Öte yandan hayatını kaybeden bir kişinin kafası, koptuğu için yol kenarındaki ağaçlık alanda itfaiye erleri ve sürücüler tarafından arandı. Ancak daha sonra kafanın parçalanmış halde olduğu için bulunamadığı belirlendi. 

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Görgü tanıkları otomobilin süratli olduğunu ve virajı alamayarak kamyona çarptığını iddia ettiler. Kamyonun sol ön kısmında hasar oluşurken, otomobil hurdaya döndü.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:59
  1. beykoz kaza
  2. kopan kafa
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa’da Filistinli gence suikast! Evinde ölü bulundu
    1. Avrupa’da Filistinli gence suikast!..
    2. 'TL'nin güçlü ve istikrarlı..
    3. ABD'den düşen İHA'larla ilgili..
    4. Korkunç kaza! Kopan kafayı aradılar
    5. Yanık Mahallesi’nde kanalizasyon..
    6. Esenyurtlu vatandaşlar Hacı Bektaş’a..
    7. Sokaklardaki yol çalışmaları..
    8. Bakü’de Türk çayı ikram edildi
    9. 55 bin metrekarelik alanın 45..
    10. Lapseki’de yol çalışmaları
    11. ABD ve Güney Kore’nin ortak askeri..
    12. Sarı bloklar bölgesine 18. madde..
    13. Geçen: 15 Temmuz’daki mücadeleyi diri..
    14. Gediz’de Motosiklet Festivali
    15. Organik tarım için 630 km pedal..
    16. Büyükşehir Belediyesinden şehitlere..
    17. Şehit babası sanıkların iddialarına..
    18. Vücuduna sakladığı esrarla yakalandı
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Kralı 2...
    20. Yanan tekne sulara gömüldü
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!