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Korkunç kaza... Demir kasığından girdi kafatasından çıktı

Kocaeli’nde inşaatın üçüncü katından düşen işçi demir çubuklara saplandı. Demir talihsiz adamın kasığından girip kafatasından çıktı. Konuşarak hastaneye giden işçi tedavi altına alındı.

22 Ağustos 2017 Salı 11:33
Korkunç kaza... Demir kasığından girdi kafatasından çıktı

İzmit ilçesi Veli Ahmet Mahallesi Hacı Kasım Sokak'ta bulunan inşaatta çalışan evli ve üç çocuk babası Sinan Yıldız (42) dün 16.00 sıralarında dengesini kaybederek üçüncü kattan aşağı düştü. Kolon yapılması için dışarıda bırakılan inşaat demirleri Sinan Yıldız'a ok gibi saplandı.

Talihsiz işçinin düştüğü yerde bulunan kolon demirlerinden biri, Yıldız'ın bacağından girip karın boşluğundan geçerek kalbinin yanından çıktıktan sonra tekrar çenesinden girerek kafatasından çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dar sokak ve düzensiz parklar nedeniyle sokağa giremeyince yaklaşık 300 metre yürümek zorunda kaldı. Ekipler Yıldız'a saplanan inşaat demirlerini itina ile kesti.

İtfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını tamamladığı sırada 112 Acil Sağlık ekiplerinin hâlâ olay yerini bulamamış olması nedeniyle bölgede bulunan vatandaşlar ve Yıldız'ın işçi arkadaşları duruma tepki gösterdi. Sağlık görevlileri de, ambulansı başka bir noktaya park ettikten sonra olay yerine koşarak geldi ve yaralı işçiye müdahale etti. Bu esnada 112 doktoru yaralı olan ve hâlâ konuşabilen Yıldız'a sorular sordu. Yıldız, adını ve yaşını rahatlıkla söyledi. Mucize eseri kendinde olan işçi, park halindeki araçların çekilmesiyle kaza yerine gelen ambulansa konularak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Olayı gören vatandaşlar ve Yıldız'ın arkadaşları, talihsiz işçinin hâlâ kendinde olduğunu ve konuştuğunu görünce mucizenin devam etmesi için ağlayarak dua etti..

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 11:33
  1. inşaat kazası
  2. demir saplandı
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