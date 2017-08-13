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Korkunç iddialar! Bakımevi değil, adeta dehşet evi

Konya'daki özel bir engelli bakımevinde personelin hastaların vücutlarında sigara söndürüp dövdüğü öne sürüldü.

13 Ağustos 2017 Pazar 08:08
Korkunç iddialar! Bakımevi değil, adeta dehşet evi

Konya Merkez Selçuklu İlçesi Sancak Mahallesi'nde yaklaşık 150 engellinin kaldığı özel bakım ve rehabilitasyon merkezindeki işkence ve yolsuzluk iddiaları, bir çalışanın şikayetiyle ortaya çıktı.

Kurucu başkanı M.N.V. olan ve yaklaşık 60 çalışanla 8 yıldır hizmet veren bakımeviyle ilgili ilk iddia yöneticiler hakkında oldu. M.N.V.'nin, devletin hastalara verdiği engelli harçlıklarına sahte faturalandırmayla el koyduğu ileri sürüldü.

ZORLA ÇALIŞTIRDILAR

Şikayetçi personel, merkezde zihinsel engelli hastaların da zorla çalıştırıldığını, işkence yapıldığını şöyle anlattı: "Personel kendi yapması gereken bazı işleri hastalara zorla yaptırıyor. Hastalar çöp atma, temizlik ve eşya taşıma gibi işlerde düzenli olarak çalıştırılıyor. İşi yapmak istemeyen hastaya eziyet ediliyor.

Sözde yaramazlık yapanlar dövülüyor. Vücutlarında sigara söndürülüyor. Bu olay diğer hastaların önünde özellikle yapılarak 'Yaramazlık yapar sözümüzü dinlemezseniz sizin de başınıza bu gelir' mesajı veriliyor.

150 hasta kimi zaman 10'arlı kimi zaman 5'erli gruplara ayrılarak banyoya götürülüyor. Çırılçıplak soyulan hastaların üzerine sabun dökülüp araba yıkar gibi fırçalarla yıkanıyor.

Hastalar belli zamanlarda grup faaliyet odalarına alınıyor. Bu sırada hastaların başında mutlaka 1 bakıcı, 1 sağlıkçı ve 1 uzman bulunması gerekiyor. Ama bu çoğu zaman yapılmıyor. Kendi başlarına kaldıkları bir zaman diliminde bir hasta diğer hastanın kulağını ısırıp kopardı."

'YOLSUZLUK KANITLANDI'

Korkunç iddialar üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bakım merkeziyle ilgili soruşturma başlattı. İşlemle ilgili bilgi veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilal Erdoğan şunları söyledi: "Görevlendirdiğimiz muhakkik arkadaşımızın yaptığı incelemede yolsuzluk kesin olarak tespit edildi. Bakanlığımızdan gelen müfettiş arkadaşımız muhakkikin raporunu tamamlamasını bekliyor. Müfettişimiz inceleme yapacak. Tüm iddiaları titizlik içinde değerlendiriyoruz. Soruşturmanın tamamlanması ile birlikte ortaya çıkanlar değerlendirilip gereken yapılacaktır."

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 08:08
  1. Konya bakımevi
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