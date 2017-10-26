Korkunç görüntü, İngiltere bunu konuşuyor

İngiltere’nin Liverpool şehrinde kayda alınan görüntülerde, bir kadının boynuna tasma taktığı küçük çocuğu sürükleyerek götürdüğü görüldü. Görüntüler İngiltere’de infiale sebep olurken, çocuğun hiç kımıldamaması ve kimsenin kadına müdahale etmemesi akıllara çocuğun gerçek olmadığını, kıyafet giydirilmiş bir oyuncak olabileceğini getirdi. Görüntüleri inceleyen polis ise, olayla ilgili inceleme başlattı.