Korkunç görüntü, İngiltere bunu konuşuyor
İngiltere’de bir kadının, boynuna tasma takarak bir çocuğu sürüklediği görüntüler ortaya çıktı.26 Ekim 2017 Perşembe 19:13
İngiltere’nin Liverpool şehrinde kayda alınan görüntülerde, bir kadının boynuna tasma taktığı küçük çocuğu sürükleyerek götürdüğü görüldü. Görüntüler İngiltere’de infiale sebep olurken, çocuğun hiç kımıldamaması ve kimsenin kadına müdahale etmemesi akıllara çocuğun gerçek olmadığını, kıyafet giydirilmiş bir oyuncak olabileceğini getirdi. Görüntüleri inceleyen polis ise, olayla ilgili inceleme başlattı.