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Ankara Vergi Dairesi’ndeki patlamanın bilançosu ortaya çıktı

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın kazan dairesinde yaşanan patlamanın meydana getirdiği ağır hasar, gün ışığıyla birlikte ortaya çıktı.

02 Şubat 2018 Cuma 11:36
Ankara Vergi Dairesi’ndeki patlamanın bilançosu ortaya çıktı

Ankara'nın Çukurambar Mahallesi'nde bulunan Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nda meydana gelen patlama, vergi dairesi ile çevredeki bina ve araçlarda büyük çapta maddi hasara neden oldu. Akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen şiddetli patlama, şehrin birçok yerinden duyulmuştu. Ekipleri alarma geçiren olayda 3 vatandaş hafif şekilde yaralanmıştı. Hareketli anların yaşanmasına neden olan patlamanın ağır bilançosu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gün yüzüne çıktı. Gün ışıdıktan sonra 17 katlı binanın enkaz halindeki zemin katından incelemede bulunan bomba imha uzmanları, enkaz parçalarını alarak incelemek üzere emniyete götürdü. Ayrıca uzman ekipler, bina çevresinde bulunan cadde ve sokaklarda da sabotaj olma ihtimaline karşı detaylı arama başlattı.

Yapılan incelemelerin ardından olayın sabotaj ihtimalinin ağırlık kazanması nedeniyle bölgede çok sayıda polis ekibi görevlendirildi. Ankara Vergi Dairesi'ne çıkan tüm yollarda görev alan ekipler, civarda kuş uçurtmuyor. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

ANKARA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Patlamaya ilişkin resmi açıklama Ankara Valisi Ercan Topaca'dan geldi. Topaca, patlama sırasında binanın boş olduğunu ve polisin olay yerinde inceleme yaptığını bildirdi.

Vali Topaca “Vergi dairesinin kazan dairesinde patlama meydana geldi. Bina boştu, olay yerinde polis ekipleri inceleme yapıyor” dedi. Patlama sonrası olay yerine gelen Ankara Valisi Erkan Topaca, “İlk belirlemelere göre ölü yok patlama nedeni ise araştırılıyor ilerleyen zamanda daha ayrıntılı açıklama yapacağız. Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı, bunun üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 11:36
  1. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
  2. Ankara patlama
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