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Korkulan oluyor... Tanker kazası bir çevre faciasına yol açabilir

Alev alev yanan petroltankerinde 32 mürettebat halen kayıp, Çinli ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor.

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:00
Korkulan oluyor... Tanker kazası bir çevre faciasına yol açabilir

Doğu Çin Denizi'nde iki gün önce meydana gelen gemi kazası sonrası sonrası olayın çevresel bir felakete dönüşmesi konusunda endişeler artıyor.

Sanchi isimli tankerin Pazartesi günü halen yanmaya devam ettiği aktarıldı. 30 İranlı ile 2 Bangladeşli ise halen kayıp durumda.

ABDDeniz Kuvvetleri de kurtarma çalışmalarında Çin'e destek olması için bir askeri uçağını bölgeye gönderdi.

Denize yayılan petrolün çevresel anlamda yarattığı tehlikenin boyutları henüz bilinmiyor.

Tankerin kondensat isimli ultra hafif petrol taşıdığı ve çevre için ham petrole göre çok daha büyük tehlike yaratabileceği belirtiliyor.

BBC'ye konuşan enerji uzmanı John Driscoll, kondensat petrol için, "kokusuz ve renksiz olabileceği için, denizde tanımlanması, zapt edilmesi ve temizlenmesi çok daha zor" açıklamasını yaptı.

Olay sırasında tankerde 136 bin ton İran petrolü bulunuyordu

Panama bandralı olmasına karşın Sanchi tankeri İranlı bir şirkete ait. Çin bandralı bir kargo gemisi ile Cumartesi gecesi, Şangay'ın 165 deniz mili doğusunda çarpışan tankerde olay sırasında 136 bin ton İran petrolü bulunuyordu.

Çin gemisinde bulunan 21 mürettebat ise kurtarıldı.

Kurtarma çalışmalarına katılan Güney Kore, bölgeye bir sahil güvenlik gemisi ile helikopter gönderdi.

Kaynak: BBC Türkçe

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 10:00
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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