Korkulan oluyor! Ölü sayısı 350'yi geçti!

Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma, katıldığı televizyon programında, halkını saygı duruşuna davet etti.

Güvenlik güçlerini, basını ve gençleri bu acılı zamanlarda gösterdikleri vatanseverlik ve yoğun çabalarından dolayı takdir ettiğini dile getiren Koroma, arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek amacıyla yardım ve kayıt merkezleri kurduklarını belirtti.



Sierra Leone İletişim Bakanı Yardımcısı Cornelius Deveaux da düzenlediği basın toplantısında, ülkesindeki felaketi trajedi olarak niteledi.



Toprak altından halen ceset çıkardıklarına dikkati çeken Deveaux, rakamın net olmadığını ancak çok sayıda kişinin kayıp olduğunu kaydetti.

350'NİN ÜZERİNDE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Deveaux, "Morglar şu anda kapasitesini aştı. Kolera salgını tehlikesini atlatmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 350'nin üzerinde cesede ulaştık." dedi.



Sierra Leone Kızılhaçı, başkentteki afet nedeniyle yaklaşık 600 kişinin kayıp olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini açıklamıştı.