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Korkulan oluyor! Ölü sayısı 350'yi geçti!

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısının 350'yi geçtiği bildirildi.

15 Ağustos 2017 Salı 21:44
Korkulan oluyor! Ölü sayısı 350'yi geçti!

Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma, katıldığı televizyon programında, halkını saygı duruşuna davet etti.

Güvenlik güçlerini, basını ve gençleri bu acılı zamanlarda  gösterdikleri vatanseverlik ve yoğun çabalarından dolayı takdir ettiğini dile getiren Koroma, arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek amacıyla yardım ve  kayıt merkezleri kurduklarını belirtti.
 
Sierra Leone İletişim Bakanı Yardımcısı Cornelius Deveaux da düzenlediği basın toplantısında, ülkesindeki felaketi trajedi olarak niteledi.
 
Toprak altından halen ceset çıkardıklarına dikkati çeken Deveaux,  rakamın net olmadığını ancak çok sayıda kişinin kayıp olduğunu kaydetti.

350'NİN ÜZERİNDE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
 
Deveaux, "Morglar şu anda kapasitesini aştı. Kolera salgını tehlikesini atlatmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 350'nin üzerinde cesede ulaştık."  dedi.
 
Sierra Leone Kızılhaçı, başkentteki afet nedeniyle yaklaşık 600  kişinin kayıp olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini  açıklamıştı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 21:44
  1. sierra leone
  2. toprak kayması
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