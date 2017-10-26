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Korkulan oluyor.. Atmosferde patlatılacak

Kuzey Koreli diplomatlar, Pasifik Okyanusu’nun üzerinde nükleer test yapacaklarını belirtti.

26 Ekim 2017 Perşembe 11:36
Korkulan oluyor.. Atmosferde patlatılacak

Geçen ay “bir hidrojen bombasının en güçlü patlamasını” gerçekleştireceklerini öne süren Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho’nun iddiasını ülkesindeki yetkililer destekledi. Bakanlığın üst düzey bürokratlarından Ri Yong Pil, “Dışişleri bakanımız, büyük liderimizin niyetlerini çok iyi biliyor. Bence sözlerine harfiyen inanabilirsiniz” dedi.

Kuzey Kore, şimdiye kadarki tek hidrojen bombası testini Eylül ayı başında yapmış ve deneme bölgede 6.3 büyüklüğünde depreme yol açmıştı. Hidrojen bombası, atom bombasından çok daha güçlü bir silah ve şehirleri yok edebilme kapasitesine sahip.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Hoi, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendilerini tehdit etmesi durumunda Kuzey Kore’yi tamamen mahvedeceklerini ifade etmesinin ardından bu sözleri söylemişti.

Geçen hafta konuşan CIA Başkanı Mike Pompeo,  Kuzey Kore’nin ABD’yi nükleer silahlarla vurma yeteneğini kazanmasına sadece aylar kalmış olabileceğini ifade etmişti.

Kuzey Kore’nin daha önceki nükleer testleri yeraltında yapıldı. Uzmanlar, atmosferde test yapmanın, Kuzey Kore’nin ABD’yi vurma yeteneğini gösterme yolu olabileceğini söylüyor.

Trump, önümüzdeki hafta Asya’yı ziyaret ederek bölgedeki liderlerle Kuzey Kore hakkında görüşecek.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 11:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • MematiMemati15 dk önce
    Ben anlamıyorum bunlar tavukunyumurtlaması gibi durmadan bir bomba yapıyorlar. Bizimkiler ne yapıyor anlamadım
  • HikmetHikmet24 dk önce
    BIZIMDE BIR AN ÖNCE BU TEKNOLOJILERE SAHIP OLMAMIZLAZIM
  • AviniAvini40 dk önce
    Ki olursa ABD 'yamaliyeti ekonomik olur Deniz'e yakın bölgelerde derin çalkantı gelgitler olur deprem de cabası
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