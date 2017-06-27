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Korku üstüne korku yaşamışlardı… O ilçenin nüfusu 100 bini geçti!

İzmir'in Çeşme ve Karaburun, Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde bayramda vatadaşlar sahilleri doldurdu. Karaburun Belediye Başkanı Çakır: "Depremin ardından tatilcilerin yöreye ilgisi hiç azalmadı. İlçemiz yine kalabalık bir Ramazan Bayramı tatili geçirdi. Bayram nüfusumuz 100 bini geçti"

27 Haziran 2017 Salı 18:49
Korku üstüne korku yaşamışlardı… O ilçenin nüfusu 100 bini geçti!

Ramazan Bayramı tatilinde İzmir'in Çeşme ve Karaburun,  Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde sahillerde yoğunluk oluştu.

    Karaburun, temiz koyları, kumsalları ve doğasıyla tatilde turistlerden  yoğun ilgi gördü. İlçede otel ve pansiyonlarda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

    Sıcak havanın da etkisiyle tatilciler, Bodrum Koyu ile Mordoğan  Mahallesi'ndeki İskele ve Ardıç plajlarını doldurdu.

    Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, geçen günlerde ilçede 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini  anımsattı.

    Çakır, "Depremin ardından tatilcilerin yöreye ilgisi hiç azalmadı,  aksine arttı. İlçemiz yine kalabalık bir Ramazan Bayramı tatili geçirdi. Bayram  nüfusumuz 100 bini geçti. Normal günlerde günlük 75 ton evsel atık toplarken,  bayram dolayısıyla bu rakam 350 tona yükseldi." dedi.

    İlçelerinde ikinci konutu bulunanların yanı sıra İzmir ile diğer  kentlerden gelen günübirlik misafirleri ağırladıklarını anlatan Çakır,  vatandaşların bayram tatilinde Karaburun'un güzelliklerini keşfetme imkanı  bulduğunu kaydetti.

    Mordoğan'da kafeterya işleten Gökhan Erdur, Karaburun'un en kalabalık  dönemlerinden birini yaşadığını belirterek, "Vatandaşlar denize girip eğlenceli  dakikalar geçirdi. Bu ilgiden esnaf olarak mutluyuz." diye konuştu.

    Tatilcilerden Mehmet Alaca (22), bayram tatilinde havanın çok sıcak  olduğunu, denize girerek serinlediğini söyledi.

    İsmail Sevgili ise denizinin temiz olması nedeniyle Mordoğan'ı çok  sevdiğini, her yıl tatile buraya geleceğini kaydetti.

    - Çeşme

    Çeşme'deki otel ve pansiyonlarda, bayram tatili nedeniyle doluluk  oranı yüzde 100'e yaklaştı.

    Yerli turistin ağırlıkta olduğu ilçede, yüksek hava sıcaklığı  nedeniyle plajlar ve havuzlar doldu. Tatilciler, su parklarında da eğlenceli  vakit geçirdi.

    İlçenin en gözde koylarından Aya Yorgi, çok sayıda tatilci ile lüks  teknelere ev sahipliği yaptı.

    Aydın'da milli parka 40 bin 200 ziyaretçi

    Kuşadası ve Didim'de de bayram boyunca yoğunluk yaşandı.

    Bayramda ücretsiz olan Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli  Parkı'ndaki koy ve sahillerde yüzmek isteyen vatandaşlar, girişte uzun araç  kuyrukları oluşturdu.

    Bayramın son gününde, yoğunluk nedeniyle parka araç girişleri saat  13.00'ten itibaren durduruldu.

    Bayram tatilinde 13 bin 200 araç ile 40 bin 200 ziyaretçinin milli  parka giriş yaptığı belirtildi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 18:49
  1. izmir
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