Korku filmi gibi! Tüm ilçeyi işgal ettiler...

Bandırma'da bugün öğle saatlerinden itibaren ilçenin üzerinde sürü halinde uçmaya başlayan binlerce karga dikkati çekti.Siyah renkleri ve çıkardıkları gürültülerle vatandaşların dikkatini çeken kargalar, ilçenin limana yakın bölgelerinde çatıları adeta kapladı.İlçede, ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'un 1963 yapımı korku gerilim klasiği Birds (Kuşlar) filmini hatırlatan görüntüler oluştu.



