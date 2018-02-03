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Korku evinde titreyerek bayılan genç kamerada
Korku evine giden bir genç, karanlıkta üzerine gelen kişiler karşısında titreyerek bayıldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük ilgi çekti.
03 Şubat 2018 Cumartesi 13:56
Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 13:56
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