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'Korku düzenini yok edeceğiz diyenler, CHP’de korku düzeni kurdular'

CHP Yalova milletvekili ve Genel Başkan adayı Muharrem İnce, “Korku düzenini yok edeceğiz diyenler, CHP’de korku düzeni kurdular” dedi.

04 Şubat 2018 Pazar 21:34
'Korku düzenini yok edeceğiz diyenler, CHP’de korku düzeni kurdular'

Muharrem İnce, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini seçtikten sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. İnce, dün Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in 49 mükerrer imza olduğunu söylediğini hatırlatarak, “O 49 imzanın listesini istiyorum. 49 mükerrer imza yoktu. 49 mükerrer varsa eğer tüzüğünde o delegenin tercihini yapması gerekir. Genel Başkan bana gönderdi. Aldığı imzadan 291 eksik oy aldı. 49’u iade ettim. 447 oyu bu insanlardan aldık yalan söyledikleri. Herkesin gözü önünde oldu. Bu insanlara baskı kuruluyor. CHP Genel Başkanı imza alıp oy alamıyorsa o partide sıkıntı var demektir. 300 eksik oy almışsa baskıyla alınmıştır. Ben bu zulme boyun eğmeyeceğim. Bu baskıya boyun eğmeyeceğim. Benim partimin Genel Başkanı kendisini sorgulaması lazım, 300 oy eksik alıyorsa. Korku düzenini yok edeceğiz diyenler CHP’de korku düzeni kurdular. Genel Başkanı bin 100 imza toplayıp 700 oy alması onu düşündürmesi lazım” dedi.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 21:34
  1. CHP
  2. YALOVA
  3. Muharrem İnce

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