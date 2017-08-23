Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Korku dolu anlar... Tam 3 saat sürdü

Konya'da domates yüklü TIR devrildi, araçta ayağı sıkışan sürücü Berzan Toktik itfaiye ve kurtarma ekiplerinin 3 saatlik çabasıyla kurtarıldı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:48
Korku dolu anlar... Tam 3 saat sürdü

Kaza, saat 23.15 sıralarında Konya- Beyşehir karayolunun 23'ncü kilometresinde meydana geldi. Beyşehir yönünden gelen domates yüklü TIR'ın sürücüsü Berzan Toktik, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulup yol kenarındaki yamaca çarpan TIR devrildi ve iddiaya göre emniyet kemeri takılı olmayan sürücüsü, koltukla kapı arasına sıkıştı.

Kaza görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Toktik'i kurtarmak için hemen çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen Toktik'in TIR'ın altında kalan bacağı kurtarılamadı. Bunun üzerine vinç getirildi ve yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda kurtarılan Berzan Toktik ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Sürücü Toktik'in hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, kaza nedeniyle kapanan karayolu da TIR'ın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:48
  1. Kaza
  2. Konya
  3. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırklareli’de ’Polis ve savcıyız’ diye tanıtıp 10 bin TL dolandırdılar
    1. Kırklareli’de ’Polis ve savcıyız’ diye..
    2. Marmaris'te turizmcilerin yüzü..
    3. Adana'da otomobil ve hafif ticari araç..
    4. Görevden alınır alınmaz ülkeden ayrıldı
    5. Barcelona'nın sosyal medya hesapları..
    6. Korku dolu anlar... Tam 3 saat sürdü
    7. Çeyrek altın ne kadar oldu?
    8. Cuntanın listesi Darbeci FETÖ yalanını..
    9. Başbakan Yardımcısı Işık'tan önemli..
    10. Eski başdanışmanın ByLock konuşmaları..
    11. Balıkçılar sezonu birkaç gün gecikmeli..
    12. Diyarbakır'da bir terörist enselendi
    13. İstanbul Kağıthane'de park halindeki..
    14. Merkel kalabalığın arasında kayboldu!..
    15. İstanbul'un bazı bölgelerinde sis..
    16. O iki ülke ajanlarından Adil Öksüz..
    17. Webo'nun yeni adresi açıklandı
    18. Başbakan Yıldırım ilk kez gitti, 4..
    19. "Türkiye hazır beton üretiminde Avrupa..
    20. Amerika sinyal verdi ama! Kim, iki..
    Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
    Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
    Barzani: Hayatımın en büyük yanlışıydı
    Barzani: Hayatımın en büyük yanlışıydı
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
    Dünyada flaş haber… Ağır saldırı başladı! ABD topçusu vurdu
    Dünyada flaş haber… Ağır saldırı başladı! ABD topçusu vurdu