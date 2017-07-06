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Korkmaz NBA'de ilk maçına çıktı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers'a transfer olan Furkan Korkmaz, takımıyla ilk maçına çıktı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 10:56
Korkmaz NBA'de ilk maçına çıktı!

Philadelphia 76ers'ın NBA Yaz Ligi'nde Utah Jazz'a 100-94 yenildiği maça ilk 5'te başlayıp 16 dakika 56 saniye süre alan milli basketbolcu, 3 sayı, 3 asist, 2 ribaunt, 1 top çalmayla mücadele etti.

NBA'de bu seneki draftın 1 numarası Markelle Fultz, 23 sayıyla Philadelphia'nın en skoreri oldu.

Utah Jazz'da ise 26 sayı, 10 asistle "double-double"lık performans sergileyen Dante Exum, takımının galibiyetinde başrol oynadı.

Furkan Korkmaz, 2016 NBA draftında Philadelphia 76ers tarafından birinci tur 26. sırada seçilmişti. Altyapısından yetiştiği Anadolu Efes'te 2014 yılında A takıma yükselen 19 yaşındaki kısa forvet, geçen sezon Banvit'te kiralık olarak forma giymişti.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 10:56
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