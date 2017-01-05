Korkaklar!  İsrail askerleri onlarca Filistinliyi yaraladı

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Ramallah'ın batısındaki Bedres beldesine baskın düzenleyerek ruhsatsız olduğu gerekçesiyle bir evi askeri araçlar ve buldozerlerle çevreleyen İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede çıktı.

FİLİSTİNLİLER TAŞ VE PLASTİK ŞİŞE İLE KARŞILIK VERDİ

Filistinli grubu dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail askerlerine Filistinliler de taş ve plastik şişe atarak karşılık verdi.

ONLARCA FİLİSTİNLİ YARALANDI

Olaylarda onlarca Filistinli göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirirken, bir kısmı da plastik mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.



Bölge sakinlerinin, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılması istenen evde toplanması üzerine, İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirmeden bölgeden ayrıldı.

