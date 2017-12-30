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Korkak siyonistler it sürüsü gibi kaçıştı

Gazze Şeridi’nden atılan iki roket İsrail’de korku ve paniğe neden oldu. Siren sesleriyle birlikte kimi siyonistler kendilerini yere attı kimi ise kaçıştı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 02:36
Korkak siyonistler it sürüsü gibi kaçıştı

Sarı Şeytan Trump’ın Kudüs kararı sonrası Filistinlilerin direnişi sürerken dün Gazze Şeridi’nden İsrail’e atılan iki roket siyonistlerin ödünü kopardı... Korkak siyonistler atılan iki roket sonrası sirenlerin ötmesiyle bulundukları yerlerde yerlere yattı. Bazıları ise arkasına bile bakmadan hemen sığınaklara girdi. Dört ayrı yerleşim noktasında çalan sirenleri duyanların yerlere yattığını gösteren video kaydını, İsrail medyası yayınladı. Görüntülerde, ölen bir İsrail askerinin anma töreni için toplananlar panik halinde kendilerini yere atıyor.

İSRAİL GAZZE’Yİ BOMBALADI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nden atılan iki roket sonrası savaş uçağı ve tankla saldırı düzenledi. Yapılan açıklamada, orduya ait bir savaş uçağı ve tankın Gazze Şeridi’nin kuzeyinde Hamas’a ait iki hedefi vurduğu belirtildi. Açıklamada, saldırının gün içinde Gazze’den İsrail’e atıldığı iddia edilen ve İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından havada vurulan iki rokete karşılık olduğu kaydedildi. Hamas ise roket saldırısını üstlenmedi.

ESİR İSRAİL ASKERİ ŞAUL AFİŞİ

Bu arada; Kassam Tugayları, 2014’te Gazze’de esir aldığını duyurduğu İsrail askeri Şaul’un resminin bulunduğu bir afiş astı. Gazze’deki Seraya kavşağında bulunan reklam panosuna asılan afişte, Şaul’un demir parmaklıklar ardındaki fotoğrafının yanı sıra Arapça ve İbranice “Bizim kahramanlarımız özgürlüğüne kavuşmadıkça ve gün yüzü görmedikçe, bu esir de asla özgürlüğüne kavuşamayacak” ifadesine yer verildi. Afişin sağ köşesinde ise Şaul’un askerlik numarasının bulunduğu bir künye yer aldı. Afişin Şaul’un doğum günü nedeniyle asıldığı belirtildi.

Üçüncü İntifada direnişi sürüyor

Amerika’nın 6 Aralık’taki Kudüs kararıyla başlayan Üçüncü İntifada, geride kalan 4. cuma gününde de büyük direnişe sahne oldu. Mescid-i Aksa’da namaz kılanlar cuma sonrası Filistin ve Türk bayraklarının yanı sıra yine Erdoğan posterleri açarak İsrail ve Amerika’yı protesto etti. İsrail askerleri yine sert müdahalelerle göstericileri dağıtmaya çalıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde de yine protesto gösterileri yapıldı. İsrail askerleri Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek mermiyle müdahalede bulundu. Filistinli gençler, İsrail askerlerinin müdahalesine taş ve molotofkokteyli ile karşılık verdi. Doğu Kudüste’de yine benzer protesto gösterileri yapıldı. Siyonist köpeklerin sert müdahalesinde yine onlarca Filistinli yaralandı, onlarcası boğulma tehlikesi yaşadı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 02:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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