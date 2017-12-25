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Korkak İsrail Temimi'ye kıyafete bile izin vermiyor

İşgalci İsrail, gözaltındaki direnişin sembol ismi küçük Temimi'ye kışlık kıyafet gönderilmesine dahi izin vermiyor.

25 Aralık 2017 Pazartesi 21:16
Korkak İsrail Temimi'ye kıyafete bile izin vermiyor

Filistin direnişinin sembol isimlerinden biri haline gelen Ahed et-Temimi, İsrail zindanlarında tutuluyor.

Geçen hafta Salı günü gözaltına alınan Temimi'ye psikolojik baskı uygulanıyor. Gözaltı süresi uzatılan Temimi'ye kışlık kıyafet gönderilmesine de izin verilmiyor.

İşgal mahkemesi dün (24 Aralık Pazar) askeri savcılığın talebini kabul ederek Filistinli Ahed Et-Temimi'nin gözaltı süresini sorgulamanın tamamlanması gerekçesiyle uzattı.

Davayı takip eden hukuk kaynakları ise gözaltı süresinin uzatıldığı Çarşamba gününden bu yana Ahed Et-Temimi'nin sorgulamasının yapılmadığını bildirdi.

Kaynaklar, Filistinli küçük kızın sorgu odasına götürüldüğünü fakat kendisine herhangi bir soru yöneltilmediğini ifade etti.

Savunma avukatları, işgalcilerin kendilerine tokat atan Ahed Et-Temimi'nin iradesini kırmaya çalıştıklarını söyledi.

İşgal mahkemesi, işgal askerlerine saldırmak ve aleyhlerinde kışkırtıcılık yapmakla suçladığı Et-Temimi'nin gözaltı süresini Çarşamba günü uzatmıştı.

Bu arada, geçen hafta Salı günü işgal güçleri tarafından Ramallah'a bağlı Nebi Salih köyündeki evine baskın düzenlenerek gözaltına alınan Ahed Et-Temimi'nin duruşma sırasında işgal zindanlarında üşüdüğünü ve işgal güçlerinin kendisine kışlık elbise gönderilmesine izin vermediğini açıkladığı bildirildi.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 21:16
  1. Ahed et-Temimi
  2. İsrail zulmü
  3. Temimi
  4. kıyafet
  • Ali kocAli koc1 sa önce
    Yahu bu ne alcaklik zavallinin agzini burnunu kirm slar bu ne ya bune????

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