Zekai Aksakallı'nın acı günü: Kardeşi vefat etti

Geçtiğimiz yıl annesi Halise Aksakallı’yı kaybeden Zekai Aksakallı, bu kez de kardeşinin ölüm haberini aldı. 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın kalp krizi geçiren kardeşi Sezai Aksakallı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sezai Aksakallı’nın cenazesi Erzurum’un Aziziye İlçesi'nde cumartesi günü toprağa verilecek.