Zekai Aksakallı'nın acı günü: Kardeşi vefat etti
2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın kardeşi Sezai Aksakallı, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.12 Ocak 2018 Cuma 10:07
Geçtiğimiz yıl annesi Halise Aksakallı’yı kaybeden Zekai Aksakallı, bu kez de kardeşinin ölüm haberini aldı. 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın kalp krizi geçiren kardeşi Sezai Aksakallı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sezai Aksakallı’nın cenazesi Erzurum’un Aziziye İlçesi'nde cumartesi günü toprağa verilecek.