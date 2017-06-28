Körfezli avcılar Başkan Baran’a kılıç hediye ettiler

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Avcılar ve Atıcılar Dernek Başkanı Recep Kan ve yönetimini makamında ağırladı, ziyarette Başkan Baran’a kılıç hediye edildi. Körfez Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emrah Çoban ve Zabıta Müdürü Mehmet Gökkaya’nın da yer aldığı ziyarette konuşan Körfez Avcılar ve Atıcılar Dernek Başkanı Recep Kan, Başkan Baran’a bugüne kadar kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ederken, 2 Temmuz Pazar günü Sevindikli Köyü’nde yapılacak olan 44. Geleneksel Av Bayramı için davette bulundu.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Sevindikli Köyü’nde yapılacak olan bayramın 44 yıllık bir gelenek olduğunu belirterek, “Sevindikli Er Meydanı’nın hemen yan tarafındaki poligon için zaten düzenlemelerimizi yaptık. O bölge sadece güreş değil, ata sporlarımızın da yaşatılacağı bir alan oldu” dedi.

Başkan Baran ziyaret dolayısıyla teşekkür ederken, Körfez Avcılar ve Atıcılar Dernek Başkanı Recep Kan, Başkan Baran’a kılıç hediye etti.