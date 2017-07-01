Körfez'in sırt çevirdiği Katar'a Türkiye'den rekor ihracat!

TİM(Türkiye İhracatçılar Meclisi), 2017'nin haziran ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.

YÜZDE 1,8 ARTTI

Buna göre haziranda ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,8 artarak 12 milyar 70 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dönemdeki ihracat ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 artışla 147 milyar 329 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

SANAYİDE GEMİ VE YAT TARIM DA ZEYTİN

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, haziran ayında en fazla ihracat artışını sanayi ürünlerinde yüzde 178 ile gemi ve yat sektörünün elde ettiğini söyledi.

Tarım ürünlerinde ise yüzde 63 artış ile zeytin ve zeytinyağı sektörünün yakaladığını belirten Büyükekşi, yılın ilk 6 aylık döneminde ihracatı sırtlayan sektörün yine otomotiv olduğuna işaret ederek, "En fazla ihracat yaptığımız bu sektör, ihracatını yaklaşık 2,7 milyar dolar artırma başarısını gösterdi." dedi.

EN YÜKSEK ARTIŞ RUSYA'DA

Büyükekşi, haziran ayında 122 ülkeye ihracatın arttığını, 109 ülkeye olan ihracatın ise gerilediğini bildirdi. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkedeki değişimlere bakılacak olunursa; Almanya'ya ihracatın yüzde 4,4, İngiltere'ye ihracatın yüzde 2,1, İtalya'ya ihracatın yüzde 1,8, ABD'ye ihracatın yüzde 14,1, Irak'a ihracatın ise yüzde 4,4 artış gösterdiğinin altını çizen Büyükekşi, "En fazla ihracat yaptığımız 20 ülke arasında, en yüksek ihracat artışını yüzde 89 ile Rusya'ya yakaladık. Böylelikle, Rusya'ya ihracat artış oranımız 2017'de aylık bazda en yüksek seviyesini yakalamış oldu. Rusya'ya ihracatımızdaki bu artışta bu ülkeye yaptığımız yaş meyve ve sebze ihracatının 5 katına çıkması etkili oldu." ifadelerini kullandı.

KATAR İHRACATI YÜZDE 49 ARTTI

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre AB'ye ihracatın yüzde 2,8 artış gösterdiğini aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti: "Böylelikle haziranda AB'nin ihracatımızdaki payı 50,5 oldu. Bunun yanında haziranda Kuzey Amerika'ya ihracatımız yüzde 17,8, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yüzde 17, Uzakdoğu'ya ise yüzde 21 artış gösterdi. Diğer taraftan, ihracatımız Afrika'ya yüzde 6, Ortadoğu'ya ise yüzde 9,9 azaldı. Ortadoğu'ya ihracatımızın gerilemesinde İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne olan ihracatımızdaki gerileme etkili oldu. Bu 3 ülkeye haziran ayındaki ihracatımız 234 milyon dolar geriledi. Bunların yanında Katar'a ise ihracatımız yüzde 49,2 artış kaydetti.

Değer bazında ise bu artış 17,6 milyon dolar düzeyinde. İlk 6 ayda ise ihracatımız AB'ye 3 milyar dolar artış kaydetti. AB'den sonra ihracat artışımıza en büyük katkıyı 936 milyon dolar artış ile Kuzey Amerika ülkeleri ve 659 milyon dolar artış ile Ortadoğu vermiş oldu."