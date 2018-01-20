Körfez'e bir kalemde 10 milyarlık çıkarma

Katarlı büyük bir konut şirketiyle görüşme yaptıklarını ve yatırım konusunda Türkiye’ye gelmelerini beklediklerini söyleyen Yetim, verimli geçen fuar günlerini şu sözlerle değerlendirdi: “Katar’ın Emlak Konut’u sayılacak bir şirketle görüştük. Kendilerini Türkiye’ye davet ettik. Proje birlikteliği için gerekli girişimlerde bulunduk. Projelerimizle çok ilgilendiler. Ön görüşme yaptık. Birlikte ne yapabiliriz diye çalışma grubu oluşturduk, potansiyeli gördüler, cevap bekliyoruz.”

4 MİLYON METREKARELİK SUNUM

Özellikle Kanal İstanbul civarındaki arazilerle ilgili sunum yaptıklarını anlatan Yetim, “Yurt dışında bayağı yatırımları var. Emlak Konut’un o civarda Dursunköy’de 3 milyon, Halkalı’da da 1 milyon metrekarelik arazisi var. Önümüzdeki süreçte onları daha iyi değerlendireceğiz. O bölgeyi sunduk. Onlar da değerlendirecek. Yatırım için Türkiye’ye davet ettik. Sistemimiz belli. Arsayı koyuyoruz. Modeller yapıyoruz. Onları sunduk. Potansiyeli gördüler. Değerlendirecekler. Toplamda 20 binden aşağı olmayan bir konut olacak o civarda” dedi. Yetim, kendilerine yakın ilgi gösterdiklerini aktararak, “Kanal İstanbul’dan çok bize odaklandılar. Emlak Konut’un yaptıklarını gösterdik. Zaman gösterecek. Türkiye güvenli bir liman. Katar’la olan ilişkilerimiz burada çok büyük sempati kazandırıyor bize. Çok sıcak yaklaşıyorlar bize. Burada iş yapan Türk firmalar var” şeklinde konuştu.

EMLAK KONUT'A GÜVENİYORLAR

Söz konusu şirketin daha önce de Türkiye’de bir iki projede yer aldığını dile getiren Yetim, “Ancak şöyle bir sıkıntıları var; imar planlarındaki mahkemelik konulardan tedirginler. Biz de Emlak Konut arazilerinde planlama bittikten sonra ihaleye çıktığımızı söyledik. Her konuda projelerimizin arkasında olduğumuzu söyledik. Memnun oldular. İlgilenmek istediklerini belirttiler” ifadelerini kullandı.

"GELECEK YIL İÇİN GÜÇLENDİK"

Katar ile uluslararası alanda yeni işbirlikleri için yapılan girişimleri destekleyen GYODER Başkanı ve Halk GYO Genel Müdürü Feyzullah Yetgin, gayrimenkul alanında Katarlı yatırımcılarla büyük projelere imza atmak istediklerini açıkladı. “Sektöre öncülük yapmak istiyoruz” diyen Yetgin, fuar süresince Katarlı gayrimenkul üreticisi firmalarla fon yöneticilerinin kendilerine büyük ilgi gösterdiğini dile getirdi. Uluslararası işbirliklerinde yeni çalışmalar yapma aşamasında olduklarını vurgulayan Yetgin, ’’Önümüzdeki dönemde iki ülke arasında bu tür organizasyonlar yapmayı düşünüyoruz. Gelecek yıl bu fuarda daha büyük katılım ve birebir işbirlikleri konusunda farklı bir konsept yapacağız” dedi.

ŞİMDİ DE "İZMİR'E GELİN" DEDİ

Türkiye’nin turizm, ticaret, kültür sanat açısından önemli merkezlerinden birisi olan İzmir’de güçlerini birleştiren Teknik Yapı ve Halk GYO, şehrin ulusal ve uluslararası yüksek ticaret hacmini Katar’da anlatma fırsatı buldu. Emlak Konut GYO güvencesiyle İzmir Alsancak’ta bulunan konut ve turizm alanları ile karma özelliklere sahip projesini, 3 aya kadar tasarım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte hayata geçirmeyi hedefleyen iki şirket; çok amaçlı kültür merkezi, kongre merkezi, hizmet ve turizm alanlarından oluşan projenin rekabetçi fiyatlarla satışa sunarak, İzmir’e katma değer oluşturmayı hedefliyor.

4 PROJEYLE KATILDI

İzmir’in merkezi konumundaki proje; Alsancak Limanı’nın hemen arkasında Alsancak Stadı’nın yanı başında yer alıyor. Projeden Alsancak ve Kordon yürüme, metro ile havalimanı 20 dakika mesafede olduğu bilgisini paylaşan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, Türkiye’nin her yanından göç almaya başlayan İzmir’in aynı zamanda uluslararası yatırımcılar tarafından da yakından izlendiğini ifade etti. Bu arada; Teknik Yapı, 4 projesi ile katıldığı Katar Fuarı’nda, geçen yıl 20 binin üzerindeki konutun yarısından fazlasını alan körfezdeki yatırımcılara fırsat sundu.

KATAR KİLİT BİR ÜLKE

Umut Durbakayım, Deluxia Park Business, Deluxia Park Residence, Uplife Kadıköy, Yıldızlı Bahçe ve İzmir Alsancak’ta başlayacak yeni projesini tanıttı. 2017 yılındaki yabancı satışların 20 binin üzerine çıktığını ve ilginin son 4 yılda artarak devam ettiğini belirten Umut Durbakayım, özellikle körfez ülkelerinden gelen taleplerin bu artışta etkili olduğunu vurguladı. Yabancıya satışların yüzde 50’sine yakın kısmının körfez bölgesinden gerçekleştiğine vurgu yapan Durbakayım, bölgede kilit noktada yer alan Katar’ın bu kapsamda önemli bir ticaret üssü olduğunu ifade etti.