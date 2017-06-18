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Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin filoları...

İran deniz kuvvetleri ile Basra körfezinde bulunan Çin deniz kuvvetlerine ait deniz filosunun ortak askeri tatbikat düzenlediği bildirildi.

18 Haziran 2017 Pazar 15:42
Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin filoları...

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'da yer alan habere göre, İran ve Çin deniz kuvvetlerinin ortak tatbikatı bu sabah Basra körfezinde başladı.

700'E YAKIN ASKER

Haberde, ortak askeri tatbikata, İran'ın Bender Abbas liman kentine Perşembe günü demir atan Çin deniz kuvvetlerine ait 2 destroyer, bir kruvazör ve helikopter gemisinden oluşan filonun yanı sıra, İran deniz kuvvetlerine ait savaş gemileri, helikopterler ve 700'e yakın askeri personelin katıldığı belirtildi.

Çin deniz filosunun tatbikat sonrası, bölgeden ayrılarak Umman'ın başkenti Maskat'a gideceği kaydedildi.

 

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 15:42
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