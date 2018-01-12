Körfez'de büyük gerginlik! BAE uçakları Katar'ın...

Katar'ın Birleşmiş Milletler büyükelçisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) askeri uçağı tarafından 21 Aralık'ta yerel saatle sabah 09.45'te meydana gelen ve bir dakika süreyle yapılan hava sahası ihlali iddiasıyla ilgili, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı Antonio Guterres'e bir rapor göndererek şikayette bulundu.

Katar'ın BM Daimi Elçisi H.E. Sheikha Alia, BAE uçaklarının Katar yetkili makamlarının bilgisi veya onayı olmaksızın Katar Devleti'nin hava sahasına girdiğini söyledi.

Alia, olayın Katar Devleti'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça tehdit ettiği gibi uluslararası hukuk, sözleşmeler, tüzükler ve uluslararası normların hükümlerinin açıkça ihlal edildiğini de düşünüyor.



BAE yetkilileri rapor hakkında henüz yorumda bulunmadı.