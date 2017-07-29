Körfez’de asfalt çalışmaları devam ediyor

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte Körfez’de bozulan yollar için başlatılan asfalt çalışması, mahalle mahalle devam ediyor. Ekipler bu kapsamda son olarak Barbaros Mahallesi Barış Sokak’ta çalışma başlattı. Kötü durumdaki yol ilk olarak asfalt için hazırlandı, zemin ayarlaması yapıldı. Dün ise asfalt dökülerek, yol daha kullanışlı hale getirildi. Barbaros Mahallesi’ndeki çalışmalar bununla da sınırlı kalmadı. Ekipler, ara sokaklarda bozulan yerlere müdahalede bulunarak asfalt yama yaptı. Vatandaşların talepleri doğrultusunda da bazı yerler elden geçirildi. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelinde asfaltlama çalışmalarının belirli periyot çerçevesinde devam edeceğini söyledi.