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Körfez’de 17 mahallede aynı anda çalışma var

Körfez Belediyesi, 17 mahallede aynı anda yollardaki bakım ve onarım çalışmalarını yürütüyor.

01 Ağustos 2017 Salı 11:45
Körfez’de 17 mahallede aynı anda çalışma var

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Körfez’in dört bir yanında çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Körfez’in 17 ayrı mahallesinde devam eden bakım ve onarım çalışmalarının adreslerinin biri de Kışladüzü Mahallesi oldu. Devam eden çalışmalar kapsamında ilçe genelinde serilmesi beklenen 40 bin ton asfaltın 10 bin tonu, sadece Kışladüzü Mahallesi’ne serilecek.

İSU tarafından yapılan çalışmalar sonrasında ekipler bir taraftan asfaltlama çalışması yaparken, diğer taraftan da bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda parke, merdiven ve yol genişletme çalışması yürütüyor. Çalışmalarda İsmet İnönü Caddesi, Esentepe, Mimar Sinan, Barbaros, Güney ve Hacı Osman mahallelerinde çalışmalar eş zamanlı olarak devam ettirildi.

Öte yandan Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Körfez’de Elmacık ve Çıraklı Köyü’nde parke çalışmalarını tamamladı. Metrelerce döşenen parkeler sonrasında yollar şık bir görünüme kavuşurken, eksik görülen noktalardaki bordür ve asfalt yamaları da gerçekleştirildi. Elmacık ve Çıraklı Köyü muhtarları da yapılan çalışmalardan dolayı Körfez Belediyesi ekiplere teşekkür etti.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:45
  1. Çal
  2. İsmet İnönü
  3. Hac
  4. Mimar Sinan
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